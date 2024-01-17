"Не вправе этим заниматься". Омбудсмен Лубинец раскритиковал работу ТЦК и законопроект о мобилизации

В Украине идет обсуждение законопроекта о мобилизации. В то же время не утихают дискуссии по поводу работы представителей ТЦК СП. Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец высказал свое мнение по этим вопросам. По его словам, новшества прямо противоречат Конституции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца для NV .

Замечания Лубинца о новой редакции законопроекта

Омбудсмен видит нарушение прав человека в том, что в предложенной редакции законопроекта о мобилизации появляются дополнительные полномочия ТЦК.

"ТЦК - это военные подразделения. Согласно нашей Конституции, военные подразделения не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины, даже если юридически у нас введен военный статус. Я не понял: если у нас все видят проблемы по деятельности именно ТЦК, то почему мы добавляем им полномочия, чтобы они проверяли документы?" - говорит Дмитрий Лубинец.

Второе его замечание касалось того, что руководитель ТЦК сможет влиять на право гражданина Украины распоряжаться своим имуществом в полном объеме.

"Это нонсенс, когда военный принимает решение, что кто-то не может продать свою квартиру. Для этого, опять же, есть соответствующие органы исполнительной власти. Прописывайте это, если вы через эту призму хотите увеличить поток мобилизованных в Украине", - объясняет Уполномоченный по правам человека.

Третье замечание говорит о лицах с инвалидностью третьей группы. В соответствии с пока не принятым законопроектом этих лиц предлагают привлекать к мобилизации.

Проблема в том, что многие украинцы через коррупционные пути "сделали" справку о наличии инвалидности третьей группы. Однако Лубинец отмечает, что этот вопрос не на уровне законодательства.

"Я сказал, это же вопрос не к законодательству. И вы же это не решите на уровне закона. Вам это нужно решать другим способом. Но вы не можете просто взять и нарушить наши международные обязательства", - рассказывает омбудсмен.

В то же время, он отмечает, что если есть запрос от высшего военного руководства, общество должно проявить поддержку.