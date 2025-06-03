Эту ошибку с распространенным словом делают 90% украинцев: проверьте себя немедленно!

Употребление слов, которые, на первый взгляд, кажутся синонимами, часто вызывает языковые сомнения. Точность в формулировках важна не только в официальной коммуникации, но и в повседневной речи.

Какую ошибку мы чаще всего делаем со словами "знаходиться" и "розташовується", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Факти ".

В украинском языке есть много слов, которые сходны по своему значению, однако они используются в совершенно разных случаях. И такие слова путают даже те, кто хорошо знает язык.

"Книга ніяк не знаходилась, хоча Марія знаходилася у потрібній кімнаті"

Что-то здесь не так, правда же? Повтор, странный смысл или просто ощущение языкового дискомфорта?

Дело в том, что мы привыкли использовать слово "знаходитись" там, где оно совсем не на месте. И такую ошибку мы делаем очень часто.

В современном украинском языке этот глагол уместен только тогда, когда речь идет о результате - объект потеряли и обнаружили в результате поисков. "Річ знаходиться" - то есть ее нашли.

А вот если объект просто есть где-то (в каком-то состоянии или положении), стоит сказать: "перебуває", "розміщений", "міститься", "розташовується"

Не "школа знаходиться", а "розташована". Не "людина знаходиться в залі", а "перебуває".

Примеры:

"Марія (не знаходилась) перебувала у потрібній кімнаті"

"Кав'ярня (не знаходиться) розташована біля ТРЦ".

"Отруйні трави - рослини, в яких (не знаходяться) містяться токсини".

"Я (не знаходилась) була на святі".

Подбирая точные слова, мы не только говорим грамотно, но и формируем уважение к родному языку.