ua ru
Чт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Простой морковный пирог, который приготовит даже ребенок: рецепт (видео)

Новина українською →
Четверг 13 октября 2022 20:38
Простой морковный пирог, который приготовит даже ребенок: рецепт (видео) Такой вкусности вы еще не пробовали! (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Морковь - сезонный и любимый для украинцев овощ. К тому же он очень полезен, поэтому обязательно добавляйте его в свой рацион и блюда детей!

А Styler в это время делится рецептом невероятно быстрого и вкусного морковного пирога.

Ингредиенты для пирога

Для приготовления вам понадобится:

  • 500 граммов моркови
  • 4 яйца
  • 200 граммов сахара
  • 150 граммов муки
  • 50 мл оливкового или подсолнечного масла
  • пол чайной ложки разрыхлителя

Пошаговый рецепт

Первым делом почистите и мелко порежьте морковь. Если у вас больше времени, ее можно натереть на мелкую терку. Высыпьте ее в блендер и взбейте до однородной массы. До моркови разбейте четыре яйца, снова немного взбейте.

Теперь к сухим ингредиентам. Муку, сахар и разрыхлитель смешайте вместе в одной тарелке. К яично-морковной смеси добавьте подсолнечное масло, включите блендер и начинайте постепенно добавлять сухие ингредиенты.

Следующим шагом возьмите форму для запекания, выстланную пергаментом. Вылейте туда готовую смесь из блендера. Отправляйте в духовой шкаф на 50 минут при температуре 180 градусов.

Внимательно следите за готовностью пирога. Когда время подходит к концу, проверяйте тесто деревянной палочкой: она должна быть сухой при протыкании пирога.

Если пирог готов, извлекайте его из формы и дайте немного остыть. После чего заваривайте чашку кофе или чая и пробуйте это осеннее чудо!

Кстати, раньше мы рассказывали, сколько сейчас в Украине стоит морковь.

Также писали о том, когда в Украине подешевеют яйца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты морковь выпечка