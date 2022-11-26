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Срочно! Жителей Харькова и области просят снизить потребление электричества

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Харьковская область, Суббота 26 ноября 2022 12:49
Срочно! Жителей Харькова и области просят снизить потребление электричества Фото: жителей Харькова и области просят срочно снизить потребление электричества (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Харькове и области жителей просят срочно снизить энергопотребление до минимума. Это поможет снизить нагрузку и избежать длительных отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Харьковоблэнерго".

"Внимание! АО "Харьковоблэнерго" срочно обращается к жителям Харькова и Харьковской области с настойчивой просьбой: прямо сейчас снизьте энергопотребление до минимума!" - говорится в сообщении.

Жителей области призывают выключить электрообогреватели, отложить уборку и стирку.

"Именно эти шаги помогут снизить нагрузку на электросеть и избежать длительных отключений потребителей Харькова и Харьковской области. Помогите энергетикам выровнять ситуацию и восстановить баланс в Единой энергетической системе Украины! Именно от нас сейчас зависит, будет ли свет в каждом доме в ближайшее время", - отмечено в сообщении.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, одна из сложных ситуаций со светом сейчас в Харьковской области. Также в этом спыске Киевская, Кировоградская, Днепропетровская, Львовская, Полтавская.

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