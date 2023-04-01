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Топ-5 неприхотливых комнатных растений для квартиры. Запомните эти названия

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Суббота 01 апреля 2023 19:59
Топ-5 неприхотливых комнатных растений для квартиры. Запомните эти названия Какие комнатные растения хорошо растут в квартирах (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В условиях квартир часто бывает сухой воздух, который не слишком любят комнатные цветы. Но некоторые из них будут хорошо переносить такие условия и будут радовать вас пышным ростом.

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Эониум

Это плотный, вогнутый или плоский суккулент с плотно сжатыми листьями. Листовые розетки расположены на концах его ветвей.

Домашний эониум отличается неприхотливостью к уходу и условиям выращивания. Любит свет, умеренный полив, неприхотлив к влажности и не требует опрыскивания.

Топ-5 неприхотливых комнатных растений для квартиры. Запомните эти названия

Церопегия

Это необычное, выносливое сочное плетущее растение дает красивые, пестрые, сердцевидные листья на жестких, проволочных стеблях.

Любит много света, умеренный полив. Влажность воздуха может быть любой. При хорошем уходе будет цвести почти круглый год.

Топ-5 неприхотливых комнатных растений для квартиры. Запомните эти названия

Гастерия

Это суккулент с крепкой розеткой, в чем-то похож на алоэ.

Любит яркий рассеянный свет, умеренный полив. И главное - гастерия совсем не требовательна к влажности.

Топ-5 неприхотливых комнатных растений для квартиры. Запомните эти названия

Пеперомия

Это - небольшое, мясистое, тропическое растение семейства перечных.

Любит много яркого рассеянного света, обильный полив (в период вегетации). Отлично переносит условия квартир с низкой влажностью.

Топ-5 неприхотливых комнатных растений для квартиры. Запомните эти названия

Сансевьерия

Это растение заслужило репутацию "неуничтожимого".

Сансевьерия хорошо растет на солнце и в тени, переносит сухой воздух, сквозняки, редкий полив, может даже расти в условиях искусственного освещения.

Топ-5 неприхотливых комнатных растений для квартиры. Запомните эти названия

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