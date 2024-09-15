Эта привычка перед сном может привести к сильному выпадению волос

Значительное выпадение волос может возникать по разным причинам. В частности, длительное выпадение волос может даже указывать на болезнь. Такое состояние может возникать из-за распространенной ошибки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Почему могут выпадать волосы

Эксперт по сну Адеэль Уль-Хак призвал людей не ложиться спать с мокрыми волосами во избежание выпадения и повреждения волос.

Хотя это экономит ваше время, но это приведет к тому, что волосы станут хрупкими и ломаются.

Когда вы ложитесь спать с мокрыми волосами, влага вместе с вашими натуральными маслами впитывается в подушку. Этот процесс обезвоживает волосы и делает их более склонными к ломкости.

Ложиться спать с мокрыми волосами также может увеличить вероятность секущихся кончиков, тусклых волос и зуд кожи головы.

Сон с мокрыми волосами может не только повредить волосы, но и вызвать риск распространения бактерий.

"Когда вы ложитесь спать с мокрыми волосами, вы создаете идеальную среду для размножения бактерий, которые затем могут оказаться на ваших подушках и простынях. Вы можете думать, что стирка простыней лишает этих бактерий, но они могут просочиться в подушку, где могут расти миллионы грибковых спор", - рассказал эксперт.

Эти споры могут вызвать стригущий лишай, перхоть, сыпь и дерматит.

Что делать

Если вы принимаете душ поздним вечером, то используйте шапочку для душа, чтобы не намочить волосы.

Если вы замечаете, что ваши волосы становятся ломкими или выглядят поврежденными после сна, вы можете приобрести качественные шелковые наволочки. Они позволяют волосам скользить во время движения ночью, что приводит к меньшему трению и ломкости.

Сушка естественным способом - это один из наиболее щадящих методов. Он позволяет снизить риск повреждения до минимума. Можно также сушить волосы на низких температурах и соблюдайте оптимальное расстояние, чтобы избежать чрезмерного нагрева кожи головы.

Используй дополнительные средства по уходу. Обязательно пользуйся термозащитным спреем перед сушкой феном и несмываемым уходом после.