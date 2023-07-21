Эта заготовка зимой съедается ложками! Попробуйте и закрутите сразу пару десяток банок

Зимой консервация из овощей и фруктов всегда идет "на ура". Поэтому многие люди стараются летом запасти как можно больше баночек с ароматом и вкусом лета. Один из популярных видов консервации - овощная икра, которую готовят из помидоров, лука, болгарского перца, кабачков.
Икра из помидоров - универсальная. Ее можно добавлять в любые блюда как приправу, можно использовать как соус и даже просто намазывать на хлеб.
Как сделать невероятно вкусную овощную икру из помидоров - читайте в рецепте ниже.
Из этого количества продуктов должно получиться 6-6,3 литра икры.
Помидоры нужно тщательно помыть, вытереть или обсушить, а потом измельчить - с помощью мясорубки или кухонного комбайна. Таким же образом поступаем с морковью - моем, чистим, измельчаем с помощью мясорубки. У вас должно получиться густое овощное пюре.
Далее измельчаем чеснок. Его указывается в ингредиентах много и, если вы не любите очень острые соусы, можно его взять меньше.
В полученную смесь добавляем растительное масло, соль и сахар. Перемешиваем и ставим на огонь. Доводим до кипения, убавляем огонь и варим около 1 часа. Икру нужно регулярно помешивать.
За 10 минут до окончания варки добавляем чеснок. Потом вливаем уксус и кипятим 1 минуту.
Готовую икру раскладываем по стерилизованным банкам. Закручиваем крышками, переворачиваем и оставляем остывать.
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