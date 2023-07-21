Ця заготовка взимку з'їдається ложками! Спробуйте й закрутите відразу пару десяток банок

Що вам знадобиться:

Помідори – 4,5 кг

Морква – 3 кг

Часник зубчиками – 250 г (1,5 склянки)

Рослинна олія - 500 мл (2 склянки)

Оцет 9% - 50 мл

Суміш перців – 1 ч. ложка

Цукор - 250 г (1 склянка)

Сіль – 75 г (3 ст. ложки)

З цієї кількості продуктів має вийти 6-6,3 літра ікри.

Як приготувати помідорну ікру

Помідори потрібно ретельно помити, витерти чи обсушити, а потім подрібнити – за допомогою м'ясорубки чи кухонного комбайна. Так само чинимо з морквою - миємо, чистимо, подрібнюємо за допомогою м'ясорубки. У вас має вийти густе овочеве пюре.

Далі подрібнюємо часник. Його вказується в інгредієнтах багато і, якщо ви не любите гострі соуси, можна його взяти менше.

В отриману суміш додаємо олію, сіль і цукор. Перемішуємо та ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь і варимо близько 1 години. Ікру потрібно регулярно помішувати.

За 10 хвилин до закінчення варіння додаємо часник. Потім вливаємо оцет і кип'ятимо 1 хвилину.

Готову ікру розкладаємо по стерилізованим банкам. Закручуємо кришками, перевертаємо і залишаємо остигати.