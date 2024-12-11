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Какой ужин для долголетия должны есть украинцы? Это всем известное блюдо

Среда 11 декабря 2024 17:26
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Какой ужин для долголетия должны есть украинцы? Это всем известное блюдо Фото: Что есть на ужин для долгой жизни (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

Долголетие - мечта многих, и одним из ключевых факторов является здоровое питание. Диетологи напоминают, что идеальный ужин для украинцев может быть совсем простым и давно знакомым.

Что же нужно есть для долгой жизни в Украине - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Речь идет о постном или овощном борще - традиционном блюде, которое не только вкусно, но и невероятно полезно.

Почему борщ полезный?

Множество витаминов и антиоксидантов

В составе борща есть свекла, морковь, капуста, лук и зелень - источники витаминов A, C, E, а также полезных микроэлементов. Содержащиеся в овощах антиоксиданты способствуют снижению воспалительных процессов и поддержанию иммунитета.

Легкая усвояемость

Борщ является легким пищеварительным блюдом, особенно если приготовить его с минимумом жира. Ужин на основе борща обеспечивает сытость без перегрузки перед сном.

Поддержка здоровья сердца

Отсутствие тяжелых жиров в постном борще помогает снижать уровень холестерина, что положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Экономичность и доступность

Все ингредиенты для приготовления борща доступны в любое время года и не требуют больших затрат.

Как приготовить здоровый борщ

  • Используйте песни сорта мяса (или готовьте вегетарианский вариант).
  • Добавляйте больше зелени и меньше соли.
  • Избегайте добавления большого количества сметаны – лучше заменить ее йогуртом или подать отдельно.

Борщ, приготовленный с соблюдением этих советов, станет идеальным ужином для тех, кто стремится поддерживать здоровье и долголетие. Традиционное украинское блюдо еще раз доказывает свою универсальность и пользу.

Узнайте завтрак, который поможет дожить до 100 лет.

Напомним, что диетологи назвали суперпродукт, защищающий от рака и способствующий долголетию.

В материале использованы источники - сайт Евгения Клопотенко, Facebook-страница диетолога Оксаны Скиталинской, Facebook-страница диетолога Светланы Фус.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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