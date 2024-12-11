Какой ужин для долголетия должны есть украинцы? Это всем известное блюдо
Долголетие - мечта многих, и одним из ключевых факторов является здоровое питание. Диетологи напоминают, что идеальный ужин для украинцев может быть совсем простым и давно знакомым.
Что же нужно есть для долгой жизни в Украине - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Речь идет о постном или овощном борще - традиционном блюде, которое не только вкусно, но и невероятно полезно.
Почему борщ полезный?
Множество витаминов и антиоксидантов
В составе борща есть свекла, морковь, капуста, лук и зелень - источники витаминов A, C, E, а также полезных микроэлементов. Содержащиеся в овощах антиоксиданты способствуют снижению воспалительных процессов и поддержанию иммунитета.
Легкая усвояемость
Борщ является легким пищеварительным блюдом, особенно если приготовить его с минимумом жира. Ужин на основе борща обеспечивает сытость без перегрузки перед сном.
Поддержка здоровья сердца
Отсутствие тяжелых жиров в постном борще помогает снижать уровень холестерина, что положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Экономичность и доступность
Все ингредиенты для приготовления борща доступны в любое время года и не требуют больших затрат.
Как приготовить здоровый борщ
- Используйте песни сорта мяса (или готовьте вегетарианский вариант).
- Добавляйте больше зелени и меньше соли.
- Избегайте добавления большого количества сметаны – лучше заменить ее йогуртом или подать отдельно.
Борщ, приготовленный с соблюдением этих советов, станет идеальным ужином для тех, кто стремится поддерживать здоровье и долголетие. Традиционное украинское блюдо еще раз доказывает свою универсальность и пользу.
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Напомним, что диетологи назвали суперпродукт, защищающий от рака и способствующий долголетию.
В материале использованы источники - сайт Евгения Клопотенко, Facebook-страница диетолога Оксаны Скиталинской, Facebook-страница диетолога Светланы Фус.
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