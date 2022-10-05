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Это растение обязательно должно быть в спальне: прекрасно очищает воздух

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Среда 05 октября 2022 19:13
Это растение обязательно должно быть в спальне: прекрасно очищает воздух Какое растение должно быть в спальной комнате (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Неэкологическая мебель и моющие средства выделяют в воздух токсичные вещества, которые влияют на здоровье человека. Некоторые растения очень эффективно очищают воздух в доме. В частности, полезно иметь кактус в спальне.

Об этом пишет SantePlus.

Кактусы - это экзотические растения, которые просты в уходе. Кроме декоративности, они отлично очищают воздух в доме.

Зачем держать кактус в спальне

Достоинством кактуса является выделение кислорода ночью и углекислого газа (CO2) днем. Желательно поставить кактус близко к экрану телевизора или компьютера, чтобы он поглощал и нейтрализовал электромагнитные волны.

Кактусы не требуют особого ухода. Однако, чтобы сохранить их здоровыми, важно разместить их в месте с большим количеством света. Если вы заметили, что новые побеги тонкие и бледные, это означает, что вашему растению не хватает солнца.

Также кактусы не нуждаются в регулярном поливе. Такие растения не любят застоя воды. При поливе используйте воду комнатной температуры с низким содержанием извести и обязательно смачивайте только почву, не увлажняя кактус. Зимой рекомендуется растение не поливать, так как кактус переходит в состояние покоя.

Какие еще растения можно держать в спальне

Для спальни лучше выбирать растения с очищающими свойствами. Для этого подойдет хлорофитум. Это растение эффективно поглощает формальдегид, бензол и даже угарный газ.

Также можно держать в комнате сансевьерию, которая вечером выделяет кислород и таким образом позволяет хорошо выспаться. Алоэ вера нейтрализует электромагнитные волны, а также уничтожает клещей.

Если вам нравятся цветущие растения, то можно выбрать спатифиллум, который также называют лунным цветком, или мирную лилию. Это растение идеально подходит для выведения токсичных веществ и очистки воздуха в спальне.

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