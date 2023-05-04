Эта вещь в косметичке провоцирует появление прыщей на лице. А у вас она есть?

Что можно найти на грязных кистях для макияжа

Однажды ученые решили провести исследования и проанализировали, что можно найти на поверхности грязных кисточек для макияжа. В итоге оказалось, что на кистях микробов столько, сколько можно отыскать на грязном унитазе.

На образцах были обнаружены потенциальные следы кишечной палочки, дрожжей и плесени, которые могут привести к грибковым инфекциям на коже.

Кроме того, даже небольшая кисточка для макияжа может быть носителем омертвевших клеток кожи, масла и бактерий, которые могут переноситься между продуктом и лицом. Следует добавить, что и то, где и как вы их храните, может иметь дополнительные последствия.

Как правильно мыть кисточки для макияжа

Делать это следует не агрессивным моющим средством. Хорошо будет, если используете гель или пенку для снятия макияжа. Эти средства не повредят ваши кисточки.

Обязательно очищайте центр и основание щетки, поскольку именно эти части являются местами скопления бактерий. А вот металлическую часть не следует погружать в воду, иначе она может испортиться.

После мытья дайте кистям высохнуть. Не кладите их мокрыми в косметичку и храните в закрытых контейнерах, чтобы снизить риск загрязнения другими предметами.