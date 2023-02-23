Как подобрать прическу по форме лица: будете выглядеть стильно и молодо

Правильно подобранная прическа способна сделать стильной и красивой любую девушку. Неудачная прическа или стрижка, которая не подходит к форме лица, требует долгой поправки и нервов.

Об этом пишет 5-Minute Crafts.

Круглая форма лица

Если ширина лица почти равна его длине, то у вас, скорее всего, круглая форма лица.

Чтобы лицо выглядело более сбалансированным, можно попытаться сделать его длиннее и добавить больше углов.

Следует выбирать многослойные прически, которые помогут придать углы лицу.

Если у вас волосы средней длины, попробуйте прическу "Боб". Длинные волосы также являются хорошим вариантом, поскольку они помогают удлинить лицо.

Также можно попробовать боковой пробор, чтобы привлечь больше внимания к центру лица.

Челка - тоже хороший вариант для такой формы лица. Он поможет заметно омолодить лицо.

Круглая форма лица (5minutecrafts)

Овальная форма лица

Эксперты советуют выбирать очень короткие стрижки, не беспокоясь о том, что лицо может выглядеть непропорциональным.

Обычные ровные длинные волосы также являются хорошим вариантом, поскольку они привлекают внимание к вашему лицу и подчеркивают черты.

Для такой формы лица подойдет короткая челка к середине лба.

Овальная форма лица (5minutecrafts)

Квадратная форма лица

Обладатели такой формы могут попробовать боковой пробор, чтобы смягчить черты лица. Но убедитесь, что он не очень глубокий, иначе вы можете подчеркнуть углы своего лица.

Если вы хотите короткие волосы, то лучше выбрать стрижку "Боб". Локоны тоже неплохой вариант. Только не делайте их слишком широкими, но сосредоточьтесь на придании объема возле корней волос.

Челка лучше зачесывать на бок. Это поможет сломать углы на лице и сделает его более мягким.

Квадратная форма лица (5minutecrafts)

Бриллиантовая форма

Короткие прически, например стрижки "Пикси" прекрасно смотрятся на бриллиантовых формах лицах, поскольку помогают сделать линию челюсти более мягкой. Просто избегайте тупых концов и выбирайте более текстурированные альтернативы.

Если у вас длинные волосы, то попробуйте сделать их более объемными. Также можно выбирать высокие хвостики, чтобы привлечь больше внимания к чертам вашего лица.

Если вы решите выбрать челку, то причесывайте ее лучше на бок.

Бриллиантовая форма лица (5minutecrafts)