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Ця річ у косметичці провокує появу прищів на обличчі. А ви маєте її?

Що в жіночій косметичці найбрудніше (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Жіночий макіяж - це досить небезпечна справа в тому аспекті, що від використання поганої косметики або інших інструментів шкіра обличчя може відреагувати появою висипань або алергій. Тому необхідно вчасно її оглядати, викидати протерміновані косметичні продукти та регулярно мити пензлики. До речі, саме вони є найбільшими розсадниками бактерій.

Про це розповіли на сайті The Sun.

Що можна знайти на брудних пензлях для макіяжу

Одного разу науковці вирішили провести дослідження та проаналізували, що можна знайти на поверхні брудних пензликів для макіяжу. У результаті виявилося, що на пензлях бактерій стільки, скільки можна знайти на брудному унітазі.

На зразках знайшли потенційні сліди кишкової палички, дріжджів та плісняви, які можуть призвести до грибкових інфекцій на шкірі.

Крім того, навіть невеликий пензлик для макіяжу може бути носієм омертвілих клітин шкіри, олії та бактерій, які можуть переноситися між продуктом та обличчям. Варто додати, що й те, де та як ви їх зберігаєте, може мати додаткові наслідки.

Як правильно мити пензлики для макіяжу

Робити це варто не агресивним мийним засобом. Добре буде, якщо використаєте гель або пінку для зняття макіяжу. Ці засоби не пошкодять ваші пензлики.

Обов'язково очищайте центр та основу щітки, оскільки саме ці частини є місцями скупчення бактерій. А от металеву частину не варто занурювати у воду, інакше він може зіпсуватися.

Після миття дайте пензлям висохнути. Не кладіть їх мокрими до косметички та зберігайте в закритих контейнерах, щоб знизити ризик забруднення іншими предметами.

Раніше ми розповідали, через які помилки в догляді за шкірою вона швидко псується.

Читайте також, як правильно дібрати зачіску за формою обличчя.

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