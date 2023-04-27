Раздражается кожа и появляются морщины: какие ошибки в уходе допускают девушки

Многие девушки в косметичке имеют огромное количество разных средств на очень немалую сумму денег. Однако при этом допускают элементарные ошибки, связанные с уходом за собой.

Об этом сообщила косметолог Анна Белошицкая в Instagram .

Не очищение кожи

Многие девушки думают, что если они не красятся, то им не нужно тщательно очищать свою кожу каждый день. Однако это большая ошибка.

По словам эксперта, кожное сало, пыль и грязь необходимо смывать в конце дня, прежде чем нанести крем или сыворотку.

Ежедневное скрабование

К распространенным ошибкам относятся слишком большая очистка и ежедневное использование скрабов. В общем, скрабы могут еще больше повредить и так поврежденную кожу из акне.

К тому же такие действия могут лишь усугубить ее течение, разнося бактерии по коже.

Длительное использование ретинола и кислот

Кремы с такими активными веществами следует изменять периодически. Все потому, что со временем кожа просто перестает их "замечать" или становится более раздраженной и тонкой, что тоже очень плохо.

Отсутствие солнцезащитного крема

Использовать такой крем летом особенно необходимо. Он помогает защитить кожу от солнечных ожогов и предотвратить преждевременное старение кожи.

В общем, регулярное попадание на эпидермис ультрафиолетовых лучей приводит к изменению структуры клеток (у них становится меньше клеточного сока и они теряют упругость). Солнцезащитный крем защищает кожу от солнечных лучей и препятствует фотостарению.