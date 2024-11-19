Эта простая привычка в ванной может увеличить риск рака
Обычная уборка может угрожать вашему здоровью. Вас может шокировать то, что ежедневные чистящие средства ванной комнаты могут нести в себе больше рисков, чем вы думаете.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Nottinghamshire Live .
Почему уборка в ванной может привести к раку
Вредные химические вещества, такие как формальдегид, фталаты и летучие органические соединения, часто присутствующие в некоторых моющих средствах, являются значительным источником загрязнения воздуха в помещении.
Агентство по охране окружающей среды (EPA) связывает это с проблемами дыхания и даже раком в крайних случаях.
Выбрав нетоксичные альтернативы и обеспечив хорошую вентиляцию, эти риски можно снизить.
Специалисты пролили свет на скрытые опасности использования некоторых продуктов в вашей ванной комнате.
Не все моющие средства содержат эти вредные вещества, но некоторые из них включают такие химические вещества как формальдегид, фталаты и летучие органические соединения (ЛОС).
Согласно EPA, эти вещества в значительной степени способствуют загрязнению воздуха в помещении, что приводит к проблемам с дыханием, головным болям и другим долгосрочным проблемам со здоровьем.
Этот риск особенно существует в закрытых помещениях с ограниченной вентиляцией, что позволяет этим химическим веществам задерживаться в воздухе в течение длительного времени.
Некоторые бытовые моющие средства содержат консерванты, которые высвобождают небольшое количество формальдегида, хотя и в небольших количествах, формальдегид высвобождается, чтобы подавлять размножение микробов.
Такие консерванты включают кватерниум-15, гидрантоин DMDM, имидазолидинилмочевину, диазолидинилмочевину, полиоксиметиленмочевину, гидроксиметилглицинат натрия, бромопол и глиоксаль.
Как выбирать моющие средства в ванную.
Выбирая чистящие средства, целесообразно внимательно изучать этикетки и отдавать предпочтение тем, которые не содержат формальдегида. Но стоит ли опасаться его?
Это химическое вещество действительно присутствует в отдельных дезинфицирующих средствах и освежителях воздуха. Кроме того, он классифицирован как канцероген для человека.
Его длительное воздействие может повысить риск рака. Кроме того, фталаты, обычно содержащиеся в ароматизированных продуктах, могут нарушить гормональный баланс и связаны с различными проблемами со здоровьем.
Кроме того, летучие органические соединения (ЛОС) могут ухудшить качество воздуха в помещении, потенциально приводя к длительным проблемам с дыханием.
Согласно одному исследованию, у рабочих, подвергавшихся воздействию высокого уровня формальдегида, был диагностирован миелоидный лейкоз и редкие виды рака, включая рак околоносовых пазух, носовой полости и носоглотки.
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