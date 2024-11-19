Ця проста звичка у ванній може збільшити ризик раку
Звичайне прибирання може загрожувати вашому здоров’ю. Вас може шокувати те, що щоденні засоби для чищення ванної кімнати можуть нести в собі більше ризиків, ніж ви думаєте.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Nottinghamshire Live.
Чому прибирання у ванній може призвести до раку
Шкідливі хімічні речовини, такі як формальдегід, фталати та леткі органічні сполуки, які часто присутні в деяких миючих засобах, є значним джерелом забруднення повітря в приміщенні.
Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) пов’язує це з проблемами дихання та навіть раком у крайніх випадках.
Вибравши нетоксичні альтернативи та забезпечивши хорошу вентиляцію, ці ризики можна зменшити.
Фахівці пролили світло на приховані небезпеки використання певних продуктів у вашій ванній кімнаті.
Не всі миючі засоби містять ці шкідливі речовини, але деякі з них включають такі хімічні речовини, як формальдегід, фталати та леткі органічні сполуки (ЛОС).
Згідно з EPA, ці речовини значною мірою сприяють забрудненню повітря в приміщенні, що призводить до проблем з диханням, головних болів та інших довгострокових проблем зі здоров’ям.
Цей ризик особливо існує в закритих приміщеннях з обмеженою вентиляцією, що дозволяє цим хімічним речовинам затримуватися в повітрі протягом тривалого часу.
Певні побутові миючі засоби містять консерванти, які вивільняють невелику кількість формальдегіду, хоча й у невеликих кількостях, формальдегід вивільняється, щоб пригнічувати розмноження мікробів.
Такі консерванти включають кватерніум-15, гідантоїн DMDM, імідазолідинілсечовину, діазолідинілсечовину, поліоксиметиленсечовину, гідроксиметилгліцинат натрію, бромопол і гліоксаль.
Як обирати миючі засоби в ванну
Вибираючи засоби для чищення, доцільно уважно вивчати етикетки та віддавати перевагу тим, які не містять формальдегіду. Але чи варто побоюватися його?
Ця хімічна речовина дійсно присутня в окремих дезінфікуючих засобах і освіжувачах повітря. Крім того він класифікований як канцероген для людини.
Його тривалий вплив може підвищити ризик раку. Крім того, фталати, які зазвичай містяться в ароматизованих продуктах, можуть порушити гормональний баланс і пов’язані з різними проблемами зі здоров’ям.
Крім того, леткі органічні сполуки (ЛОС) можуть погіршити якість повітря в приміщенні, потенційно призводячи до тривалих проблем з диханням.
Згідно з одним дослідженням, у робітників, які піддавалися впливу високого рівня формальдегіду, було діагностовано мієлоїдний лейкоз і рідкісні види раку, включаючи рак навколоносових пазух, носової порожнини та носоглотки.
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