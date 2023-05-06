Это элементарное упражнение улучшает кровообращение и работу сердца. Оно полезно всем
Даже легкие физические упражнения способны улучшить состояние здоровья. Для пожилых людей, которым сложно активно тренироваться, особенно полезна будет ходьба на цыпочках. Это элементарное упражнение улучшит кровообращение в конечностях и будет стимулировать нормальную работу сердца.
О том, как ходьба на цыпочки влияет на организм, пишет Inews.
Улучшает работу сердечно-сосудистой системы
Ходьба на цыпочках - хорошее аэробное упражнение, которое позволяет крови поставлять достаточное количество кислорода к сердечной мышце, что полезно для всей сердечно-сосудистой системы. Также оно тренирует икроножные мышцы и лодыжки.
Это простое упражнение полезно для профилактики варикозного расширения вен и повышения стабильности голеностопного сустава. Оно является прекрасной физической нагрузкой для пожилых людей, имеющих проблемы с коленными суставами.
Стимулирует кровообращение в нижних конечностях
Ходьба на цыпочках может улучшить кровообращение в нижних конечностях. Люди, долго стоящие или сидящие, обычно чувствуют боль и онемение в ногах или даже варикозное расширение вен нижних конечностей.
При ходьбе на цыпочках мышцы ног расслабляются и напрягаются. Когда они расслаблены, кровь из артерий сердца увеличивает количество перфузии в мышцах. Когда мышцы напряжены, они будут сжимать кровеносные сосуды, чтобы ускорить возвращение венозной крови к сердцу, тем самым способствуя кровообращению в нижних конечностях.
Как правильно тренироваться
Ходьба на цыпочках: каждый раз делайте 30-50 шагов, немного отдохните, а затем повторите несколько подходов согласно своему физическому состоянию.
Скорость можно регулировать самостоятельно, чтобы чувствовать себя комфортно и спокойно. В начале можно немного придерживаться за стену, чтобы было легче тренироваться.
Сядьте на цыпочках: держите колени и бедра на одном уровне. Можно положить на бёдра две бутылки минеральной воды и выполнять упражнения с нагрузками. Встаньте на цыпочках 30-50 раз, самостоятельно определяя скорость.
Лягте и держите ноги вместе: отдыхая в постели, держите ноги вместе и выпрямите пальцы. Если испытываете дискомфорт в икрах, остановитесь и отдохните. Повторите правую 20-30 раз.
Хотя движения просты и легки, вы заметите постепенный прогресс. Не перегружайте ноги, чтобы их не травмировать. Если это произошло, отдохните несколько дней, массируйте болезненное место и прикладывайте к ногам компрессы с горячей водой.
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