Это упражнение улучшает кровообращение и нормализует давление. Вот инструкция, как его выполнять (видео)
Массаж стоп с помощью мячика способен улучшить кровообращение и общее самочувствие. Лучше всего его делать перед сном - для положительного эффекта достаточно даже нескольких минут.
О том, как правильно выполнять такие упражнения рассказала врач-косметолог Ольга Позднякова в Instagram.
Почему важно делать массаж стоп
"Стопа - второе сердце человека" - так гласит китайская мудрость. Здесь расположено более 60 активных зон, отвечающих за разные органы и их правильное функционирование. Массируя поверхность стопы, мы рефлекторно влияем на весь организм, активизируя его работу и заметно улучшая состояние", - говорит Ольга.
Как массаж стоп влияет на организм:
- стимулируется кровообращение, это особенно важно при малоподвижном образе жизни и отсутствии необходимых физических нагрузок
- нормализуется артериальное давление - есть данные, больные гипертонией, после полного курса массажа уменьшают дозу лекарства или вовсе отказываются от них
- меняется психологический фон человека: на 50% снижается уровень тревожности, наступает эмоциональное расслабление, повышается настроение
- налаживается сон
- в большом количестве вырабатываются гормоны удовольствия - эндорфины. Они убирают боль в суставах и мышцах, ослабляют приступы мигрени, облегчают посттравматическое и послеоперационное восстановление организма
Как правильно делать массаж стоп
Возьмите теннисный мячик или специализированный и положите под пальцы. Тогда слегка нажимайте ногой по 5-7 раз. Двигайтесь от пальцев до пяток, прорабатывая все участки.
Затем сделайте перекатывание мячика вдоль всей стопы, а потом - перекатывание поперек стопы.
И в завершение пройдитесь мячиком по наружной и внутренней стороне стопы.
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