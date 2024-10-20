Эта распространенная ошибка женщин зимой приводят к ломкости и выпадению волос

Зимой волосы склонны к быстрому повреждению из-за высоких температур. Также может стать ломким, если выйти на улицу с мокрой головой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Почему стоит сразу высушивать волосы

Доктор Абдулазиз Балви, хирург по пересадке волос поделился, почему мокрые волосы более склонны к повреждению зимой.

Выходить из дома с мокрыми волосами в холодные месяцы вредно для здоровья.

"Волосы более склонны к повреждению, когда они влажные. Они состоят из белков, более известных как кератины, которые находятся внутри кутикул волос. Когда волосы влажные, белковые связи слабее, поэтому их легче повредить", - добавил врач.

Холодный воздух может привести к тому, что вода в волосах замерзнет и расширится. А это может повредить кутикулу волос, что приведет к секущимся кончикам и ломкости.

Мокрые волосы гораздо чувствительнее к вреду окружающей среды и поэтому, когда температура падает, целесообразно высушить их перед выходом из дома.

Кроме того, из-за такой ошибки волосы становятся сухими, из-за чего запутывается и его трудно "укладывать".

Как уберечь волосы зимой

Доктор Балви рекомендует людям включать больше увлажняющих продуктов в обычный уход за волосами в холодные месяцы. Речь идет о маслах для волос, масках и несмываемых средствах. Они помогут восстановить потерю влаги в результате погодных условий.

Людям с поврежденными волосами следует включить несколько ключевых средств по уходу за волосами.

Гиалуроновая кислота

Это важный компонент в правильном уходе, если люди хотят получить блестящие волосы, он может усилить блеск и обеспечить интенсивное увлажнение. Как и глицерин, он притягивает влагу к волосам, помогая поддерживать баланс влаги и улучшая эластичность.

Аргановое масло

Аргановое масло легкое и нежирное, что делает его идеальным для придания блеска и гладкости, не отягощая волосы. Оно быстро впитывается в волосы, помогая увлажнять и питать.

К тому же оно содержит незаменимые жирные кислоты и антиоксиданты, способствующие общему здоровью волос.

Протеины шелка

Они обладают легкой молекулярной структурой, которая позволяет им легко проникать в стержень волос, обеспечивая глубокое увлажнение и укрепление волос изнутри.

Они также создают защитный барьер на поверхности волос, помогая оградить его от вредного воздействия окружающей среды и тепловой укладки.

Витамин Е

Витамин Е помогает увлажнить волосы и кожу головы, предотвращая сухость и усиливая блеск. Он также способствует здоровому кровообращению кожи головы, что может стимулировать рост и улучшать общее состояние волос.