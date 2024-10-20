Эта распространенная ошибка женщин зимой приводят к ломкости и выпадению волос
Зимой волосы склонны к быстрому повреждению из-за высоких температур. Также может стать ломким, если выйти на улицу с мокрой головой.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Почему стоит сразу высушивать волосы
Доктор Абдулазиз Балви, хирург по пересадке волос поделился, почему мокрые волосы более склонны к повреждению зимой.
Выходить из дома с мокрыми волосами в холодные месяцы вредно для здоровья.
"Волосы более склонны к повреждению, когда они влажные. Они состоят из белков, более известных как кератины, которые находятся внутри кутикул волос. Когда волосы влажные, белковые связи слабее, поэтому их легче повредить", - добавил врач.
Холодный воздух может привести к тому, что вода в волосах замерзнет и расширится. А это может повредить кутикулу волос, что приведет к секущимся кончикам и ломкости.
Мокрые волосы гораздо чувствительнее к вреду окружающей среды и поэтому, когда температура падает, целесообразно высушить их перед выходом из дома.
Кроме того, из-за такой ошибки волосы становятся сухими, из-за чего запутывается и его трудно "укладывать".
Как уберечь волосы зимой
Доктор Балви рекомендует людям включать больше увлажняющих продуктов в обычный уход за волосами в холодные месяцы. Речь идет о маслах для волос, масках и несмываемых средствах. Они помогут восстановить потерю влаги в результате погодных условий.
Людям с поврежденными волосами следует включить несколько ключевых средств по уходу за волосами.
Гиалуроновая кислота
Это важный компонент в правильном уходе, если люди хотят получить блестящие волосы, он может усилить блеск и обеспечить интенсивное увлажнение. Как и глицерин, он притягивает влагу к волосам, помогая поддерживать баланс влаги и улучшая эластичность.
Аргановое масло
Аргановое масло легкое и нежирное, что делает его идеальным для придания блеска и гладкости, не отягощая волосы. Оно быстро впитывается в волосы, помогая увлажнять и питать.
К тому же оно содержит незаменимые жирные кислоты и антиоксиданты, способствующие общему здоровью волос.
Протеины шелка
Они обладают легкой молекулярной структурой, которая позволяет им легко проникать в стержень волос, обеспечивая глубокое увлажнение и укрепление волос изнутри.
Они также создают защитный барьер на поверхности волос, помогая оградить его от вредного воздействия окружающей среды и тепловой укладки.
Витамин Е
Витамин Е помогает увлажнить волосы и кожу головы, предотвращая сухость и усиливая блеск. Он также способствует здоровому кровообращению кожи головы, что может стимулировать рост и улучшать общее состояние волос.
Кроме того, витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают защитить волосы от вредного воздействия окружающей среды и свободных радикалов, приводящих к тусклости и ломкости.
Ранее мы сообщали, действительно ли можно увеличить густоту волос.
Читайте также о 5 причинах осеннего выпадения волос и как быстро этого избежать.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.