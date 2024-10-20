Ця поширена помилка жінок взимку призводять до ламкості та випадіння волосся

Взимку волосся схильне до швидкого пошкодження через високі температури. Також може стати ламким, якщо вийти на вулицю з мокрою головою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Чому варто відразу висушувати волосся

Доктор Абдулазіз Балві , провідний хірург з пересадки волосся поділився, чому мокре волосся більш схильне до пошкодження взимку.

Виходити з дому з мокрим волоссям у холодні місяці шкідливо для здоров'я.

"Волосся більш схильне до пошкодження, коли воно вологе. Воно складається з білків, більш відомих як кератини, які знаходяться всередині кутикул волосся. Коли волосся вологе, білкові зв’язки слабші, тому їх легше пошкодити", - додав лікар.

Холодне повітря може призвести до того, що вода у волоссі замерзне і розшириться. А це може пошкодити кутикулу волосся, що призведе до посічених кінчиків і ламкості.

Мокре волосся набагато чутливіше до шкоди навколишнього середовища та тому, коли температура падає, доцільно висушити його перед виходом з дому.

Крім того, через таку помилку волосся стає сухим, через що заплутується і його важко "вкладати".

Як вберегти волосся взимку

Доктор Балві рекомендує людям включати більше зволожуючих продуктів у свій звичайний догляд за волоссям у холодні місяці. Мова йде про олії для волосся, маски та незмивні засоби. Вони допоможуть відновити втрату вологи внаслідок погодних умов.

Людям з пошкодженим волоссям варто включити кілька ключових засобів до догляду за волоссям.

Гіалуронова кислота

Це важливий компонент у правильному догляді, якщо люди хочуть отримати блискуче волосся, вона може підсилити блиск і забезпечити інтенсивне зволоження. Як і гліцерин, він притягує вологу до волосся, допомагаючи підтримувати баланс вологи та покращуючи еластичність.

Арганова олія

Арганова олія легка та нежирна, що робить її ідеальною для надання блиску та гладкості, не обтяжуючи волосся. Воно швидко вбирається у волосся, допомагаючи зволожувати та живити.

До того ж вона містить незамінні жирні кислоти та антиоксиданти, які сприяють загальному здоров’ю волосся.

Протеїни шовку

Вони мають легку молекулярну структуру, яка дозволяє їм легко проникати в стрижень волосся, забезпечуючи глибоке зволоження та зміцнення волосся зсередини.

Вони також створюють захисний бар’єр на поверхні волосся, допомагаючи захистити його від шкідливого впливу навколишнього середовища та теплової укладки.

Вітамін Е

Вітамін Е допомагає зволожити волосся та шкіру голови, запобігаючи сухості та посилюючи блиск. Він також сприяє здоровому кровообігу шкіри голови, що може стимулювати ріст та покращувати загальний стан волосся.