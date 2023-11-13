"Амбициозное и убедительное": появились первые подробности обновления iOS 18

Будущее программное обеспечение Apple, включая iOS 18 и другие операционные системы, запланированные к выпуску осенью 2024 года, обещает стать "амбициозным и убедительным" обновлением со значительными функциональными и визуальными улучшениями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Bloomberg.

Компания стремится внести значительные функциональные и визуальные улучшения в iOS 18, а также повысить производительность и безопасность платформы.

Хотя нет конкретной информации о грядущих инновациях от Гурмана, он отмечает, что iOS 18 будет первым большим обновлением с 2020 года, когда появились виджеты на главном экране iOS 14.

В конце октября Гурман также сообщил о многочисленных функциях искусственного интеллекта в iOS 18, таких как разумные предложения ответов в iMessage, генеративные плейлисты в Apple Music и автозавершение кода в Xcode. По его данным, ассистент Siri также будет глубоко интегрирован с сервисом "Команды".