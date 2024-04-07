Как выглядит слеза под микроскопом. Такого вы точно не ожидали (видео)

Блогер с ником Micro Zoom Guy, показывающий, как выглядят обычные вещи под микроскопом, поразил сеть. В этот раз он продемонстрировал, как выглядит слеза, если посмотреть на нее сквозь макрокамеру.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым блоггер поделился в Instagram .

Как выглядит слеза под микроскопом

Так, мужчина решил поднести к глазу специальное стекло, чтобы на него капнула слеза. Затем он взглянул на жидкость под микроскопом.

Оказалось, что слеза "нарисовала" очень интересные "узоры". Кристаллизация привела к тому, что жидкость стала напоминать снежинку, с уникальным рисунком.

Слеза под микроскопом (скриншоты)

Все дело в том, что в слезе, в зависимости от ее типа (базальная, рефлекторная и психическая) содержатся разные вещества. Именно они создают такие "узоры" во время кристаллизации.

Слеза под микроскопом - видео

Как реагирует сеть

Увиденное поразило пользователей. Они пишут: