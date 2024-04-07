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Как выглядит слеза под микроскопом. Такого вы точно не ожидали (видео)

Воскресенье 07 апреля 2024 19:43
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Как выглядит слеза под микроскопом. Такого вы точно не ожидали (видео) Как кристаллизуется слеза (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Блогер с ником Micro Zoom Guy, показывающий, как выглядят обычные вещи под микроскопом, поразил сеть. В этот раз он продемонстрировал, как выглядит слеза, если посмотреть на нее сквозь макрокамеру.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым блоггер поделился в Instagram.

Как выглядит слеза под микроскопом

Так, мужчина решил поднести к глазу специальное стекло, чтобы на него капнула слеза. Затем он взглянул на жидкость под микроскопом.

Оказалось, что слеза "нарисовала" очень интересные "узоры". Кристаллизация привела к тому, что жидкость стала напоминать снежинку, с уникальным рисунком.

Как выглядит слеза под микроскопом. Такого вы точно не ожидали (видео)

Как выглядит слеза под микроскопом. Такого вы точно не ожидали (видео)

Как выглядит слеза под микроскопом. Такого вы точно не ожидали (видео)

Слеза под микроскопом (скриншоты)

Все дело в том, что в слезе, в зависимости от ее типа (базальная, рефлекторная и психическая) содержатся разные вещества. Именно они создают такие "узоры" во время кристаллизации.

Слеза под микроскопом - видео

Как реагирует сеть

Увиденное поразило пользователей. Они пишут:

  • "Было бы очень интересно увидеть слезы грусти и радости"
  • "Наконец-то ты это сделал. Очень красиво, спасибо"
  • "Вау, это что-то невероятное"
  • "Это так здорово, будто магия"
  • "Очень странно, но интересно".

Напомним, недавно мы уже рассказывали, как "жалит" крапива под микроскопом.

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