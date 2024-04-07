Как выглядит слеза под микроскопом. Такого вы точно не ожидали (видео)
Блогер с ником Micro Zoom Guy, показывающий, как выглядят обычные вещи под микроскопом, поразил сеть. В этот раз он продемонстрировал, как выглядит слеза, если посмотреть на нее сквозь макрокамеру.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым блоггер поделился в Instagram.
Как выглядит слеза под микроскопом
Так, мужчина решил поднести к глазу специальное стекло, чтобы на него капнула слеза. Затем он взглянул на жидкость под микроскопом.
Оказалось, что слеза "нарисовала" очень интересные "узоры". Кристаллизация привела к тому, что жидкость стала напоминать снежинку, с уникальным рисунком.
Слеза под микроскопом (скриншоты)
Все дело в том, что в слезе, в зависимости от ее типа (базальная, рефлекторная и психическая) содержатся разные вещества. Именно они создают такие "узоры" во время кристаллизации.
Слеза под микроскопом - видео
Как реагирует сеть
Увиденное поразило пользователей. Они пишут:
- "Было бы очень интересно увидеть слезы грусти и радости"
- "Наконец-то ты это сделал. Очень красиво, спасибо"
- "Вау, это что-то невероятное"
- "Это так здорово, будто магия"
- "Очень странно, но интересно".
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