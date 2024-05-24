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Эта немецкая скороговорка рвет тренды TikTok: что известно о песне "Barbaras Rhabarberbar"

О чем песня "Barbaras Rhabarberbar" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже несколько недель в трендах TikTok необычная немецкая песня, в которой одним слышится "Абракадабра", другие понимают слова и уже знают, что она о Барбаре. Речь идет о скороговорке "Barbaras Rhabarberbar", видео с которой собирают миллионы просмотров.

О чем эта песня, а также почему она разрывает тренды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о треке "Barbaras Rhabarberbar"

5 месяцев назад музыкальный комик Бодо Вартке и контент-мейкер Марти Фишер записали немецкую скороговорку. Слова наложили на ритмичный бит, получилось очень любопытно.

В песне речь идет совсем не об "абракадабре". Комик и контент-мейкер поют о Барбаре, которая живет в маленьком городке и известна своим "фирменным" пирогом из ревеня. Это блюдо настолько всем нравилось, что девушку стали называть Ревневой Барбарой.

Затем она открыла заведение, в котором она смогла продавать свои пироги. И на этом история не окончилась. Авторы скороговорки придумали появление варваров с бородами, ходившими к барберу.

Текст песни "Barbaras Rhabarberbar" (коллаж: РБК-Украина)

Все эти слова были добавлены не просто так. На немецком языке они похожи, а вместе их трудно произносить.

 

Почему эта песня популярна

Трек стал "вирусным" благодаря блогерам из TikTok. Девушка с ником "steph_who___" запостила видео с танцем под немецкую скороговорку в марте. Ритмичные движения Стефани и ее подружки быстро покорили сеть, видео собрало более 22 миллионов просмотров.

 

И пользователи начали массово снимать такие же танцы под немецкий рэп. В настоящее время в TikTok размещено более 66 тысяч видео, записанных под песню "Barbaras Rhabarberbar".

Авторы скороговорки тоже подогревают тренд и часто записывают новые видео под эту песню. И им удается собирать множество просмотров.

 

К слову, раньше мы уже рассказывали, какие мультики, невероятно популярными в начале 2000-х, но сейчас почти никто о них не помнит.

Кроме этого, недавно стало известно, что звезда "Квартала" высказалась о хейте Кошевого.

При создании материала были использованы источники: YouTube-канал Бодо Вартке, TikTok Стефани Грэхэм, Sky News, сайт Lyricstranslate.

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