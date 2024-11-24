Врач назвал продукты, которые лучше ботокса омолаживают кожу

Некоторые продукты питания способны лучше разглаживать кожу и избавляться от морщин, чем ботокс. Врач призвал предпочесть более естественный подход борьбы со старением.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube -канал известно американского врача Эрика Берга.

Как бороться со старением

По словам доктора, морщины появляются с возрастом из-за потери коллагена в соединительной ткани. К 40 годам человек теряет около 25% коллагена.

Некоторые антибиотики, ультрафиолетовое излучение, чрезмерное потребление сахара и неправильное питание могут способствовать распаду коллагена и ускорять преждевременное старение.

Коллаген является важнейшим белком, поддерживающим структуру и прочность различных соединительных тканей, таких как кожа, кости, мышцы, сухожилия и связки. Он производится организмом из аминокислот, поступающих с едой.

Однако эта способность начинает снижаться после 20 лет. Кроме диеты доктор Берг считает, что физические упражнения являются самым мощным стимулом коллагена.

Он советует сосредоточиться на планках, эксцентрических упражнениях и спринте.

"Эти упражнения не только сделают вас моложе, но и улучшат здоровье сосудов, клапанов и тканей вокруг сердца", - отметил Берг.

Какие продукты могут омолодить кожу

Витамин С имеет решающее значение для производства коллагена в организме. Медик назвал квашеную капусту лучшим выбором из-за высокого содержания витамина С.

Витамин K2 является еще одним помощником в поддержании молодости кожи. Он находится в печени, яичных желтках и сливочном масле.

Доктор Берг также подчеркивает важность витамина D в защите от потери коллагена и преждевременного старения.

Цинк также входит в список благодаря улучшению кожи и способности быстро залечивать раны. Его много в устрицах, красном мясе и печени.

"Высококачественный белок имеет решающее значение для того, чтобы поддерживать здоровье и помогать выглядеть моложе. Лучшим источником является говядина", - объяснил эксперт.

Существуют некоторые продукты, уже содержащие коллаген, включая костный бульон, яичные белки, спирулину, куриные ножки и куски красного мяса, такие как стейк и грудинка.

Польза периодической голодовки

Доктор отметил, что периодическая голодовка также приносит пользу для предотвращения старения. Эта практика может вызвать в организме процесс, известный как аутофагия.

Периодическое голодание - это режим питания, при котором вы не едите несколько часов каждый день.

"Не принимая пищи в течение 10-16 часов, ваше тело использует свои жировые запасы для получения энергии, что приводит к выработке кетонов - жирных кислот, поступающих в кровь", - говорится в сообщении.

Эти кетоны могут улучшить память, а также помогают замедлить некоторые болезненные процессы в мозге. Однако периодическая голодовка подходит не всем.