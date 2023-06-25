Это комнатное растение способно изменить судьбу женщины и сделать ее счастливой

Растение-талисман для женщин

Речь идет о спатифиллуме, который в народе так и называют - "женское счастье". Цветок издавна считается талисманом для всей семьи. А еще он неприхотлив в уходе, быстро растет и цветет почти год.

Растение вырастает крупным, любит просторные горшки, рыхлую питательную почву, регулярный полив и опрыскивание.

При правильном уходе спатифиллум будет радовать вас крупными зелеными листьями и стрелками с нежными белыми цветами. Говорят, сколько стрелок выпустит спатифиллум, столько у женщин будет детей.

Спатифиллум - роскошный цветок (фото: pixabay)

Как спатифиллум влияет на семейное счастье

Говорят, что растение цветет только в счастливых домах. И чем обильнее цветение, тем больше гармонии. В этом есть логика, ведь когда в семье мир, порядок и гармония, есть время и воодушевление ухаживать за цветами и обставлять ими дом.

А когда все плохо, то ничего не радует и не до цветов. Там где есть недоразумения и частые ссоры, спатифиллум цветов не дает, увядает и чахнет.

Считается также, что спатифиллум, попав в "сложный дом", может своей энергетикой наладить благоприятный климат.

А еще говорят, что "женское счастье" поможет незамужним девушкам найти вторую половинку, семейным дамам - сохранить гармонию, а бездетным - обзавестись детками.

Как правильно дарить и куда ставить спатифиллум

Запомните, что спатифиллум дарят исключительно женщинам и только мужчины. Особенно хорошо, если это влюбленный мужчина.

Так же сильный "заряд" и у цветка, который отец дарит своей дочери, а брат - сестре. Если устали от одиночества и хотите замуж - намекните кровным родственникам-мужчинам, чтобы вам подарили спатифиллум.

А вот женщина женщине дарить спатифиллум не только не должна, но и даже отростки давать нельзя, чтобы не отдать свое счастье.

Лучшее место для растения - в изголовье кровати, но обязательно с той стороны, где спит мужчина. Говорят, если супруги вместе вдыхают аромат цветущего растения, это способствует налаживанию отношений в семье.

А если поставить его рядом с "мужским счастьем" антуриумом, говорят, что идиллия вам точно гарантирована.

Спатифиллум с антуриумом - очень сильная комбинация (фото: pixabay)

Приметы, связанные с цветением спатифиллума

Если несколько цветков расцвело одновременно - это счастье для каждого члена семьи.

Растение выпустило цветонос и готовится распускаться - ждите предложение руки и сердца от любимого человека.

Если вы расстались с любимым, аура растения поможет вам поскорее восстановиться и ощутить радость жизни.

Если цветочки округлились, как животик женщины в положении, то скоро хозяйка забеременеет.

Чтобы узнать подлинные чувства девушки, парень должен подарить ей цветок. Завянет - чувства ушли, расцветет - девушка любит.

Одновременное появление 2-3 цветков сигнализирует, что в семье все будут довольны и в хорошем настроении.

Девушке, которая находится в отношениях, распустившееся растение принесет быструю свадьбу, а если начало увядать и болеть - рядом с вами не тот человек.

Как привлечь деньги с помощью растения

Эксперты по фэн-шуй говорят, чтобы привлечь в дом материальный достаток, положите желтую монетку под горшок, а на сам цветок повесьте зеленую ленту с ключиком. Активируйте действие, произнеся свое желание вслух.

Когда спатифиллум зацветет, замените зеленую ленту красной, привязав к ней тот же ключ. В скором времени вас ждут приятные новости - прибавка к зарплате, повышение, щедрый подарок от поклонника.