Ця кімнатна рослина здатна змінити долю жінки і зробити її щасливою

Рослина-талісман для жінок

Мова йде про спатифілум, який в народі так і називають - "жіноче щастя". Квітка здавна вважається талісманом для всієї родини. А ще він невибагливий у догляді, швидко росте і квітне чи не цілий рік.

Рослина виростає крупною, любить просторі горщики, пухкий поживний ґрунт, регулярний полив і обприскування.

За правильного догляду спатифілум буде радувати вас крупним зеленим листям і стрілками з ніжними білими квітами. Кажуть, скільки стрілок випустить спатифілум, стільки у жінок буде дітей.

Спатифілум - розкішна квітка (фото: pixabay)

Як спатифілум впливає на родинне щастя

Кажуть, що рослина квітне тільки в щасливих оселях. І чим рясніше цвітіння, тим більше гармонії. В цьому є логіка, адже коли в родині мир, лад і гармонія, є час і наснага доглядати за квітами і обставляти ними оселю.

А коли все погано, то нічого не радує, і не до квітів. Там де є непорозуміння і часті сварки, спатифілум квітів не дає, в'яне і чахне.

Вважається також, що спатифілум, потрапивши в "складний будинок" може своєю енергетикою налагодити сприятливий клімат.

А ще подейкують, що "жіноче щастя" допоможе незаміжнім дівчатам знайти другу половинку, сімейним дамам - зберегти гармонію, а бездітним - обзавестися дітками.

Як правильно дарувати і куди ставити спатифілум

Запам'ятайте, що спатифілум дарують виключно жінкам і тільки чоловіки. Особливо добре, якщо це закоханий чоловік.

Так само сильний "заряд" і у квітки, яку батько дарує своїй дочці, а брат - сестрі. Якщо втомилися від самотності і хочете заміж - натякніть кровним родичам-чоловікам, щоб вам подарували спатифілум.

А ось жінка жінці дарувати спатифілум не тільки не повинна, але і навіть відростки давати не можна, щоб не віддати своє щастя.

Найкраще місце для рослини - в узголів'ї ліжка, але обов'язково з того боку, де спить чоловік. Кажуть, якщо подружжя разом вдихає аромат квітучої рослини, це сприяє налагодженню стосунків в родині.

А якщо поставити його поруч з "чоловічим щастям" антуріумом, кажуть, що ідилія вам точно гарантована.

Спатифілум з антуріумом - дуже сильна комбінація (фото: pixabay)

Прикмети, пов'язані з цвітінням спатифілума

Якщо кілька квіток розквітло одночасно - це щастя для кожного члена сім'ї.

Рослина випустила квітконос і готується розпускатися - чекайте пропозицію руки і серця від коханої людини.

Якщо ви розлучилися з коханим, аура рослини допоможе вам швидше відновитися і відчути радість життя.

Якщо квіточки округлилися, як животик жінки в положенні, то скоро господиня завагітніє.

Щоб дізнатися справжні почуття дівчини, хлопець повинен подарувати їй квітку. Зів'яне - почуття пішли, розквітне - дівчина любить.

Одночасна поява 2-3 квіток сигналізує, що в родині всі будуть задоволені і в хорошому настрої.

Дівчині, яка перебуває у стосунках, рослина, що зацвіла, принесе швидке весілля, а якщо почала в'янути і хворіти - поруч з вами не та людина.

Як привернути гроші за допомогою рослини

Експерти з фен-шуй кажуть, щоб привернути в дім матеріальний достаток, покладіть жовту монетку під горщик, а на саму квітку повісьте зелену стрічку з ключиком. Активуйте дію промовивши своє бажання вголос.

Коли спатифілум заквітне, замініть зелену стрічку на червону, прив'язавши до неї той же ключ. Незабаром вас чекають приємні новини - надбавка до зарплати, підвищення, щедрий подарунок від шанувальника.