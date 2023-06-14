Как часто нужно пересаживать комнатные растения, чтобы они хорошо росли

Для того чтобы комнатные растения радовали своей красотой и цветом, нужно не так уж и много. Достаточно вовремя поливать, подкармливать и пересаживать.

Когда нужно пересаживать и на какие признаки обращать внимание - читайте на Styler ниже .

Основные причины пересадки

Одна из причин, из-за которой растения нуждаются в пересадке - разрастание корневой системы. Вместе с тем не у всех растений корни растут быстро, а пересаживать их нужно.

Все дело в том, что почва, в которой растут растения, имеет срок годности.

Из-за постоянных поливов питательные вещества со временем вымываются, кроме этого, они постоянно поглощаются самим растением. Поэтому рост цветка замедляется, снижается его иммунитет, что приводит к заболеванию.

В результате можно просто лишиться любимого цветка, если не пересадить его.

Когда пересаживать

Пересаживать растения следует раз в год, с наступлением весны. С ростом продолжительности светового дня активизируются процессы роста. И именно в это время новый горшок и порция свежей почвы будут самыми полезными, а стресс менее травматичным.

Оптимальное время для пересадки март - апрель. Зимой растение не стоит трогать вообще, если, конечно, нет признаков болезней или гниения корней.

Исключение - суккуленты, кактусы и орхидеи, или цветущие в марте растения. У них особый график.

Как выбрать новый горшок

Новый горшок должен быть больше предыдущего на 3-4 см. Большой вазон тоже плохой, ведь так растение будет наращивать корневую систему вместо побегов и цветов.

Керамические горшки перед использованием следует замочить, чтобы их поры наполнились влагой. Пластиковые горшки достаточно хорошо помыть сначала мыльным раствором, а затем водой.

Как пересаживать

За сутки до пересадки нужно обильно полить растение, ведь из увлажненной земли его проще достать.

После этого подготовьте горшок. На дно положите дренаж: битый кирпич. Далее присыпьте грунтовой смесью (питательную почву с примесями торфа, перегноя) на 2 см.

Растение перенесите в новый горшок, свободное пространство в нем засыпьте землей, немного примните и полейте водой. Далее снова присыпьте рыхлым слоем почвы. Важно, чтобы в корни мог поступать кислород. Также земля должна не доходить до краев горшка на 2-3 см.