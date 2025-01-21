Эта 5-минутная привычка перед сном может помочь вам быстро заснуть

Вы выпили стакан теплого молока, почитали книгу и посчитали овец, но сон к вам так и не приходит? Пятиминутный трюк может сэкономить вам драгоценное время и вы сможете отдохнуть в постели.

В чем заключается способ, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNET.

Как быстро заснуть?

Способ заключается в следующем - попробуйте написать список задач, которые нужно выполнить на следующий день.

Американские ученые обнаружили, что всего пять минут перед сном, потраченные на составление списка дел на следующий день, могут значительно сократить время засыпания. Такая простая, но эффективная техника позволяет снизить уровень стресса и тревожности, способствуя более качественному сну.

Как это работает?

Исследование, проведенное в Университете Бейлора в 2017 году, показало, что люди, которые тратили несколько минут на запись планов перед сном, засыпали в среднем на девять минут быстрее, чем те, кто записывал уже выполненные задачи. Это объясняется тем, что создание списка помогает разгрузить мозг и перенести нерешенные вопросы из ума на бумагу.

Этот метод, известный как "когнитивная разгрузка", позволяет уменьшить объем умственной работы, которую наш мозг выполняет перед сном. Вместо того, чтобы беспокоиться о завтрашних делах, человек получает четкий план действий, что снижает уровень тревожности.

Что советуют эксперты?

Кроме создания списка дел, специалисты советуют:

Выделить время для обдумывания забот - лучше это делать в другое время дня, а не в постели.

Избегать гаджетов перед сном - голубой свет от экранов нарушает выработку мелатонина, что может задерживать засыпание.

Практиковать релаксацию - техники дыхания, медитация или легкие физические упражнения могут способствовать успокоению.

Организовать дела с помощью напоминаний - создание электронных списков или использование приложений для планирования также может быть полезным.

Эта простая привычка помогает не только быстрее заснуть, но и улучшить общее качество сна. Люди, которые практикуют составление списков дел, часто отмечают, что просыпаются более отдохнувшими и готовыми к продуктивному дню.