ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ремонтники київських доріг стали героями соцмереж, насипавши не туди (відео)

Новость на русском →
Київ, Четвер 03 червня 2021 14:25
Ремонтники київських доріг стали героями соцмереж, насипавши не туди (відео) Колаж: Ремонт дороги в Києві обернувся курйозом
Автор: Світлана Мащенко

У Києві дорожники епічно осоромилися під час ремонту дорожнього покриття. При цьому вони незворушно спостерігали за тим, що відбувається.

Про це повідомив Сніданок з 1+1.

Так, на кадрах, опублікованих в соціальних мережах, видно, як спеціальна машина насипає у вантажівку суміш для ремонту дороги, але через промашку з відстанню, вона летить повз.

Якби когось іншого ця ситуація б збентежила, то не дорожників. Вони не метушаться, намагаючись не допустити "витоку".

Втім, один з працівників помічає, що все йде не за планом і починає махати водієві вантажівки, щоб той трохи здав назад.

Відео: у Києві дорожники потрапили в конфуз з ремонтом дороги (ТСН)

Раніше ми писали, що фонтан у центрі Києва залили миючим засобом. При запуску вийшла справжня пінна вечірка.

Також повідомлялося, що у центрі Києва оригінально косять траву, використовуючи при цьому альпіністське спорядження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Курйози дороги
LITE
В Україні починається потепління, проте опади готують черговий "сюрприз": нові карти погоди
В Україні починається потепління, проте опади готують черговий "сюрприз": нові карти погоди