ЦРУ відкрило сторінку в Instagram: навіщо це потрібно

ЦРУ відкрило офіційний аккаунт у соціальній мережі Instagram. Перший пост на сторінці Центрального розвідувального управління США супроводжується фото робочого місця співробітника відомства.

На знімку видно стіл, стілець, книги і журнали, навушники, квітку в горщику, мапи, будильник, пакет із написом "цілком таємне чтиво", а також перуку і бейджик директора ЦРУ на ім'я Джини Хаспел.

У підписі до кадру зазначено "Я шпигую своїм маленьким оком" (I spy with my little eye), що є відсиланням до дитячої гри I spy, де один гравець загадує якийсь предмет у його полі зору і починає гру цією фразою, а інші повинні вгадати.

Зазначимо, що час, вказаний на годиннику, показує 8:46 - це момент теракту в Нью-Йорку 11 вересня 2011 року, коли літак протаранив північну башту Всесвітнього торгового центру.

Фото: instagram.com/cia

Аккаунт "@cia" є останнім доповненням до існуючої присутності американського секретного агентства в соцмережах на Facebook, YouTube, LinkedIn і Twitter та знаменує собою нове зусилля щодо активізації участі громадськості, йдеться в повідомленні телеканалу CBS.

Метою є намір залучити до роботи нових співробітників ЦРУ. Зараз на профіль підписані вже понад 27 тисяч користувачів.

ЦРУ "прийшло" в Instagram у четвер, через тиждень після того, як директорка Джина Хаспел вперше представила цей план під час публічного виступу у Обернском університеті в Алабамі.

У своїй заяві голова відомства сказала: "Приєднання до Instagram - це ще один спосіб, яким ми ділимося історіями ЦРУ і залучаємо талановитих американців для роботи тут. Через цей аккаунт ми познайомимо з життям Агентства, але не можемо обіцяти селфі з секретних локацій".

Фото: Джина Хаспел (facebook.com gloria mbajekwel4)

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє ЦРУ частково приховувати кількість мирних громадян, що гинуть в результаті ударів США по об'єктах бойовиків у зоні бойових дій.

Нагадаємо, що спецслужби Ірану в 2010 році змогли зламати зв'язку ЦРУ США за допомогою простих пошукових запитів в Google, що дозволяло проникати на сайти для спілкування ЦРУ зі своєю агентурою.

Також ми писали про те, що Меган Маркл, яка нещодавно завела спільну з принцом Гаррі сторінку в Instagram, швидше за все самостійно веде блог герцогів Сассекських.