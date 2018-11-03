Іран зламував системи ЦРУ за допомогою запитів в Google, - Yahoo

Ілюстративне фото (cia.gov)

Це дозволило повністю знищити агентурну мережу в Ірані

Спецслужби Ірану в 2010 році змогли зламати зв'язки Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США за допомогою простих пошукових запитів в Google, що дозволяло проникати на сайти для спілкування ЦРУ зі своєю агентурою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Yahoo News.

Джерела видання розповіли, що це могло статися через дії подвійного іранського агента, який був зайнятий ЦРУ. Він міг показати іранській розвідці потрібний сайт, що використовувався розвідувальним управлінням для спілкування з агентурою.

Завдяки функції пошуку за допомогою логічних операторів Boolean Search, розвідка Ірану змогла знайти необхідні сайти, де ЦРУ проводила спілкування. Це могло дозволити іранським службам проводити відстеження відвідування сайтів, а також місця, що розкривало цілу мережу по роботі агентів ЦРУ в їх країні.

Повідомляється, що це могло привести до катастрофічних наслідків. Кілька іранських агентів були страчені і відправлені у в'язницю. Колишні працівники розвідки уточнили, що за підсумком агентурна мережа в Ірані була повністю знищена.

У травні 2011 року офіційні джерела Ірану повідомляли, що в країні було викрито шпигунську мережу з 30 агентів ЦРУ.

Нагадаємо, ЦРУ планує розширити розвідку по складним країнам". Складними країнами в США зазвичай називають Росію, Китай, Іран та Північну Корею.