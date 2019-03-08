Трамп частково дозволив ЦРУ приховувати втрати мирного населення

Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Пентагон і далі буде демонструвати інформацію про втрати серед мирного населення

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє частково скасувати вимогу оприлюднення числа мирних громадян, що гинуть у результаті ударів США по об'єктах бойовиків у зоні бойових дій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що Пентагон, як і раніше, зобов'язаний розкривати всю інформацію про жертви серед цивільного населення, але в звітність не буде входити інформація про жертви в результаті ударів безпілотних літальних апаратів ЦРУ. У 2017 році ЦРУ вже не представляло інформації про загиблих серед цивільного населенням.

Ще в 2016 році колишній президент США Барака Обама зажадав публікувати звітність про жертви серед цивільного населення. Цим він намагався досягти підвищення прозорості військових операцій і скоротити випадки загибелі цивільного населення.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продовжив санкції проти Росії, введені в 2014 році через ситуацію в Україні. Мова йде про санкції у відношенні осіб, що підривають демократичні процеси і інститути в Україні.