ЦРУ вірить в існування прибульців: заява екс-директора розвідки США

В Центральному розвідувальному управлінні США зробили заяву про існування прибульців. Американські ЗМІ масово публікують інформацію про позиції ЦРУ, посилаючись на слова колишнього директора американської розвідки Джона Бренанна.

За припущеннями Бреннана, у Всесвіті є інші форми життя. Таку заяву він зробив, судячи з зафіксованих на відео невідомих об'єктів. Відео зберігаються в архівах розвідки. Про це пише New York Post.

Мова йде про кадри, які Пентагон офіційно опублікував у квітні 2020 року. На відео зображений непізнаний літаючий об'єкт — НЛО. Ці кадри були зняті екіпажами американських бойових літаків в різні періоди — у 2004 і 2015 роках. Вони спостерігали об'єкти, що рухаються з неймовірною швидкістю.

НЛО зняли на відео

Як зазначили в Пентагоні, три ролика з НЛО раніше вже були розміщені у відкритому доступі в результаті "несанкціонованої публікації у 2007 і 2017 роках". Але достовірність цих відео були підтверджені у ВМС США лише нещодавно.

Нагадаємо, в небі над Одесою люди побачили непізнаний літаючий об'єкт. Принаймні, так здалося місцевим жителям.

Також ми писали про те, що нещодавно в поле під Києвом з'явився загадковий малюнок, який видно навіть з космосу.

Як ми раніше повідомляли, мисливці за НЛО виявили сліди перебування інопланетян на планеті Меркурій. Там вони помітили стародавній космічний корабель, який розташовується в центрі кратера планети.