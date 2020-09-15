В Одесі побачили НЛО: вогні опускалися в море (відео)

Місцеві жителі Одеси розповіли про те, що бачили НЛО
У небі над Одесою люди побачили непізнаний літаючий об'єкт. Принаймні, так здалося місцевим жителям. Вони побачили в небі сяючі точки и і впевнені, що це НЛО. Одесити в соцмережах діляться відеороликами побаченого і описують свої емоції.
Так, наприклад, одна з мешканок міста Олександра написала, що на морі бачила "прибульців".
"Загалом. Тут така справа. Я не знаю, що це, але ще трохи і я повірю в НЛО. Ось таку дурницю ми з друзями і дітьми спостерігали сьогодні ввечері на морі, протягом години. Була б одна, подумала б, що у мене поїхав дах. У першу секунду були думки, що вибухнув і падає літак. В секунду з'явився яскравий спалах у небі, потім від нього відокремилися вогні і почали спускатися вниз в море. Потім в секунду все зникло, потім протягом 10 хвилин з'явилися 4 спалаху і почали переміщатися по колу. Весь цей дурдом то зникав, то з'являвся. Є у когось думки, що це може бути??? Хтось взагалі бачив подібне коли-небудь???" - написала жінка на своїй сторінці в Instagram.
В коментарях жінці підписники написали, що бачили водночас те саме. Вони також вважають, що в небі було НЛО.
Як ми раніше повідомляли, мисливці за НЛО виявили сліди перебування інопланетян на планеті Меркурій. Там вони помітили стародавній космічний корабель, який розташовується в центрі кратера планети.