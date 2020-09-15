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В Одесі побачили НЛО: вогні опускалися в море (відео)

Одеса, Вівторок 15 вересня 2020 11:54
В Одесі побачили НЛО: вогні опускалися в море (відео)
В Одесі побачили НЛО (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Місцеві жителі Одеси розповіли про те, що бачили НЛО

У небі над Одесою люди побачили непізнаний літаючий об'єкт. Принаймні, так здалося місцевим жителям. Вони побачили в небі сяючі точки и і впевнені, що це НЛО. Одесити в соцмережах діляться відеороликами побаченого і описують свої емоції.

Так, наприклад, одна з мешканок міста Олександра написала, що на морі бачила "прибульців".

"Загалом. Тут така справа. Я не знаю, що це, але ще трохи і я повірю в НЛО. Ось таку дурницю ми з друзями і дітьми спостерігали сьогодні ввечері на морі, протягом години. Була б одна, подумала б, що у мене поїхав дах. У першу секунду були думки, що вибухнув і падає літак. В секунду з'явився яскравий спалах у небі, потім від нього відокремилися вогні і почали спускатися вниз в море. Потім в секунду все зникло, потім протягом 10 хвилин з'явилися 4 спалаху і почали переміщатися по колу. Весь цей дурдом то зникав, то з'являвся. Є у когось думки, що це може бути??? Хтось взагалі бачив подібне коли-небудь???" - написала жінка на своїй сторінці в Instagram.

В коментарях жінці підписники написали, що бачили водночас те саме. Вони також вважають, що в небі було НЛО.

  • Моя мама сьогодні це видовище спостерігала в селі під Одесою, Арцизький район. Так, це НЛО
  • І ми в Крижанівці бачили це.
  • Я спостерігала це вчора на Таїрова, моторошне видовище.
  • Коли літак іде на посадку, він вистрілює теплові пастки, які мають високу температуру горіння, ніж націлюють на себе ракети теплового наведення.

Як ми раніше повідомляли, мисливці за НЛО виявили сліди перебування інопланетян на планеті Меркурій. Там вони помітили стародавній космічний корабель, який розташовується в центрі кратера планети.

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