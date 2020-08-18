На Меркурії виявлено "корабель НЛО": фото здивували всіх

На Меркурії побачили сліди НЛО (фото: pixabay.com)

Мисливці за НЛО виявили на Меркурії космічний корабель інопланетян

Мисливці за НЛО виявили сліди перебування інопланетян на планеті Меркурій. Там вони помітили древній космічний корабель, який розташовується в центрі кратера планети.

Про це пише таблоїд The ​​Sun.

Фото вчені опублікували на сайті теорії змови. Вони вважають, що стародавній корабель міг переміщатися з місця на місце.

"Сьогодні я виявив структуру всередині кратера на планеті Меркурій. У неї є три довгих сегменти. Кожна частина знаходиться поруч з іншого. На карті NASA вказані розміри - 2,5 км в ширину і 2,5 км у висоту. Це величезна споруда. Те, як воно лежить, і то, як три сегменти розташовані пліч-о-пліч, змушує мене думати, що це корабель, який може переміщатися з місця на місце", - зазначив Скотт К. Уорінн.

На Меркурії виявили древній корабель НЛО (фото: thesun.co.uk)

Ці фото викликають дуже багато запитань у вчених. Наприклад, куди летіли капітан з командою. Фахівці припускають, що у них повинна була бути спеціальна підземна база. Також питання виникає, чому вони залишили корабель саме тут.

Як ми раніше повідомляли, спеціальна група з вивчення непізнаних літаючих об'єктів хоче оприлюднити ряд результатів десятирічного вивчення можливих НЛО і таємничих зіткнень між військовими льотчиками США і непізнаними літальними апаратами.