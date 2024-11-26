Не только золото и серебро. Предметы из каких материалов больше всего ценят коллекционеры

Коллекционирование - это не только хобби, но и способ прикоснуться к истории и природным чудесам. Некоторые материалы благодаря своей редкости, красоте или историческому значению стали символами изящества и мастерства.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, предметы из каких материалов больше всего ценятся среди коллекционеров антиквариата.

Янтарь

Янтарь считается одним из самых ценных природных веществ благодаря своей теплоте и натуральной красоте. Он образовался из ископаемой смолы деревьев, часто хранящей насекомых и растения, что придает ему историческую уникальность.

Коллекционеры ценят янтарь с редкими оттенками, такими как красный или зеленый, или с инклюзиями. Древние изделия из янтаря, особенно украшения и фигурки, являются драгоценными артефактами. Его теплый блеск и естественная текстура превращают каждый кусок в произведение искусства.

Янтарные бусы (фото: Википедия)

Кораллы

Кораллы привлекают своей цветовой палитрой - от нежно-розового до глубокого красного. Они использовались для изготовления ювелирных украшений, антикварных декораций и даже амулетов. Коллекционеры особенно ценят старинные изделия из кораллов, отражающих ремесленное мастерство.

Несмотря на то, что добыча кораллов ограничивается для сохранения экосистем, антикварные изделия остаются важными свидетелями прошлых эпох. Такие предметы всегда высоко оцениваются на аукционах и украшение любой коллекции.

Коралловые бусы (фото: Википедия)

Слоновая и моржевая кость

Слоновая кость издавна являлась популярным материалом для создания предметов роскоши, таких как резные статуэтки, шахматные фигуры и оправы. Моржовая кость, менее распространенная, но не менее ценная, часто используется в искусстве коренных народов Арктики.

Эти материалы отличаются долговечностью и способностью к тонкой обработке, что позволяет создавать настоящие шедевры. Антикварные изделия из слоновой или моржовой кости сегодня являются редкостью, поскольку их оборот ограничен из-за нравственных норм.

Украшение интерьера из слоновой кости (фото: Википедия)

Черепаший панцирь

Кари, полученный из панциря морских черепах, всегда вызывал восхищение своим изяществом. Он использовался для создания расчесок, украшений и даже музыкальных инструментов, что делает его универсальным материалом.

Сегодня добыча черепашьего панциря строго регулируется, что повышает ценность старинных изделий. Коллекционеры ищут такие предметы из-за их природной текстуры, имеющей блеск и сложный узор.

Музыкальная шкатулка из черепаховой кости (фото: Википедия)

Перламутр

Перламутр - это внутренний слой раковины, поражающий своей радужной текстурой и нежным блеском. Его используют в ювелирных изделиях, декоративных элементах и часах.

Антикварные изделия из перламутра очень популярны среди коллекционеров, особенно датируемые XVIII-XIX веками. Перламутровые предметы придают элегантность и уникальность любой коллекции.

Шкатулка, украшенная перламутром (фото: Википедия)