Украинцев ждут перемены. Они касаются сигарет и алкоголя: что известно

В Украине планируют ввести систему еАкциз - электронную акцизную марку. Она позволит, в частности, проверять происхождение алкоголя и сигарет с помощью "Дії".

В чем преимущество электронной акцизной марки, когда заработает инициатива и что при этом изменится для производителей, импортеров и потребителей - читайте в материале Styler.

Что такое еАкциз

Контрафактные алкоголь и сигареты не только опасны, но и стоят государству больших денег. Именно поэтому Министерство цифровой трансформации взялось за разработку системы еАкциз. Это антикоррупционный проект, направленный на изменение функционирования целой сферы.

Система будет работать с использованием технологии Track & Trace, что позволит отслеживать маршрут всех алкогольных и табачных изделий.

Таким образом государство будет получать полную информацию о всей цепочке поставки продукции и сможет анализировать объемы, доходящие до полок магазинов.

Одним из самых больших антикоррупционных шагов еАкциза должна стать обязательная маркировка подакцизной алкогольной и табачной продукции для Duty Free.

По замыслу Минцифры, каждый продукт будет иметь электронную акцизную марку, выраженную двумерным DataMatrix-кодом. Производители и импортеры самостоятельно смогут:

генерировать электронную акцизную марку в цифровой системе прослеживаемости еАкциз

наносить ее на каждую бутылку алкоголя или пачку сигарет

Следовательно, подакцизный алкоголь и табачные изделия будут находиться на автоматическом учете и иметь обязательную цифровую маркировку.

Прозрачная цифровая система будет работать и на государство, и на потребителя, а также уберет бюрократию для бизнеса.

Когда инициатива заработает

Недавно Верховная Рада приняла во втором чтение и в целом законопроект №8287. Именно он предусматривает введение в Украине электронной акцизной марки и создание цифровой системы прослеживаемости еАкциз.

Авторы законопроекта учли при разработке основные европейские нормы по маркировке и контролю за движением табачных изделий. Это позволит украинским производителям гармонично интегрироваться с рынком Европейского Союза и расширить свои возможности после вступления Украины в состав ЕС.

Согласно документу, система еАкциз начнет действовать в Украине уже с января 2026 года.

Планируется, что инициатива переведет учет алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет в электронный формат, упростит его и поможет преодолеть коррупцию.

Что изменится для украинцев

После введения еАкциза каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить легальность происхождения товара.

Для этого достаточно будет просканировать электронную акцизную марку через приложение "Дія" и сверить его данные:

название

производителя

место производства

магазин, где продается товар

код маркировки, который можно сверить с нанесенным на марку

статус электронной акцизной марки

Если же будут найдены какие-то несоответствия, каждый желающий сможет известить об этом государство в один клик в "Дії".

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина ежегодно теряет миллиарды гривен из-за теневого рынка табака и алкоголя.

"В 2022 году каждая пятая сигаретная пачка и каждая третья бутылка алкоголя продавались нелегально", - рассказал он.

Чиновник добавил, что неуплата акцизного налога не только наносит ущерб, но и способствует процветанию коррупции и контрабанды.

"Создание системы прослеживаемости еАкциз позволит усилить контроль обращения табака и алкоголя и сэкономить миллиарды гривен, которые пойдут не на серый рынок, а на оборону государства", - подытожил Федоров.