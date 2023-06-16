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Пиво попадет под запрет. В Украине готовят важные изменения по поводу алкоголя

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Пятница 16 июня 2023 21:34
Пиво попадет под запрет. В Украине готовят важные изменения по поводу алкоголя Пиво может попасть под запрет (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

В Украине могут запретить пить пиво и другой алкоголь в подъездах многоквартирных домов, на станциях и вагонах метро.

Соответствующее предложение об изменениях было подано к законопроекту №6164.

Какие изменения ждут украинцев

Верховная Рада приняла законопроект, расширяющий перечень мест, где запрещено употреблять пиво (кроме безалкогольного) и другие алкогольные и слабоалкогольные напитки. В случае принятия законопроекта во втором чтении спиртное нельзя будет употреблять:

  • в вагонах и на станциях метрополитена
  • в подъездах жилых домов

В документе также предусмотрен запрет на курение на станциях метрополитена.

Изменения в законопроект также предусматривают повышение размера штрафов за нарушение правил пользования общественным транспортом и введение взысканий за незаконное проникновение в тоннель метро.

Где сейчас нельзя пить алкоголь

Согласно действующему законодательству, в Украине запрещено распивать алкогольные напитки в следующих местах:

  • в учреждениях здравоохранения
  • в учебных заведениях
  • в общественном транспорте, в том числе в транспорте международных линий
  • на транспортных остановках
  • в подземных переходах
  • в заведениях культуры
  • в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре)
  • на спортивных площадках
  • на детских площадках
  • в лифтах и таксофонах
  • в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждениях
  • в местах проведения спортивных соревнований с участием детей
  • в парках, скверах
  • на улице

Какое наказание за нарушение правил

Осенью 2022 года ВР увеличила штраф до 340 грн за распитие спиртного и появление в нетрезвом состоянии в общественных местах.

За повторное правонарушение в течение года предусмотрен штраф от 10 до 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с вычетом 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

Раньше мы рассказывали о том, почему нельзя пить алкоголь в жару.

Читайте также о том, что в Украине изменился порядок регистрации безработных.

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