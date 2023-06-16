Пиво попадет под запрет. В Украине готовят важные изменения по поводу алкоголя
В Украине могут запретить пить пиво и другой алкоголь в подъездах многоквартирных домов, на станциях и вагонах метро.
Соответствующее предложение об изменениях было подано к законопроекту №6164.
Какие изменения ждут украинцев
Верховная Рада приняла законопроект, расширяющий перечень мест, где запрещено употреблять пиво (кроме безалкогольного) и другие алкогольные и слабоалкогольные напитки. В случае принятия законопроекта во втором чтении спиртное нельзя будет употреблять:
- в вагонах и на станциях метрополитена
- в подъездах жилых домов
В документе также предусмотрен запрет на курение на станциях метрополитена.
Изменения в законопроект также предусматривают повышение размера штрафов за нарушение правил пользования общественным транспортом и введение взысканий за незаконное проникновение в тоннель метро.
Где сейчас нельзя пить алкоголь
Согласно действующему законодательству, в Украине запрещено распивать алкогольные напитки в следующих местах:
- в учреждениях здравоохранения
- в учебных заведениях
- в общественном транспорте, в том числе в транспорте международных линий
- на транспортных остановках
- в подземных переходах
- в заведениях культуры
- в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре)
- на спортивных площадках
- на детских площадках
- в лифтах и таксофонах
- в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждениях
- в местах проведения спортивных соревнований с участием детей
- в парках, скверах
- на улице
Какое наказание за нарушение правил
Осенью 2022 года ВР увеличила штраф до 340 грн за распитие спиртного и появление в нетрезвом состоянии в общественных местах.
За повторное правонарушение в течение года предусмотрен штраф от 10 до 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с вычетом 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.
Раньше мы рассказывали о том, почему нельзя пить алкоголь в жару.
Читайте также о том, что в Украине изменился порядок регистрации безработных.