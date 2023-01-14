Цены на молочные продукты в 2023 году резко пойдут вверх: чего ждать покупателям

Отпускные цены на молочные продукты за последние месяцы уже прыгнули вверх - производители вынуждены были поднять стоимость осенью. И подорожание в 2023 году не остановится, так как уже начало дорожать сырье, а проблемы с электроэнергией продолжаются. Еще на цены повлияет инфляция в Украине и зависимость от ценовой тенденции на глобальном рынке.

В январе существенных изменений цен ожидать еще не стоит, хотя рост себестоимости уже есть. В октябре было повышение на 5% и точное такое же в ноябре 2022 года - еще на 5%. Сдерживающий фактор пока один - низкая покупная способность украинцев.

Однако из-за низких продаж производители начали отказываться от выпуска определенные виды продукции. К примеру, "Молочный альянс" остановил производство сыров ТМ "Яготинское" ("Любительский", "Адыгейский", "Брынза").

"В разрезе цен рост составит 20-25%. Основными факторами роста цен будут: рост на сырье и энергоносители. Снижение ставки ПДВ на сырое молоко и молочные продукты могло бы поддержать покупную способность украинцев и тем самым поддержать отрасль в целом", - отмечает руководитель проекта "Ассоциация производителей молока" Елена Жупинас.

На данный момент мировые рынки также находятся под влиянием глобальной инфляции и рецессии, и это является негативным сигналом. Еще это говорит, что наступивший год обещает быть довольно сложным, особенно в первом квартале.

Учитывая рост затрат на производство сырого молока, эксперты прогнозируют рост цен на сырое молоко в 2023 году на 25-30%.

По словам главы наблюдательного совета ГК "Молочный альянс" Сергея Вовченко, в ноябре производители переходили на работу с помощью дизель-генераторов. И хотя топливо можно было купить по доступным ценам, оказалось, что стоимость собственной электроэнергии в три раза дороже чем обычная. Из-за этого отпускные цены в ноябре на молочную продукции вынуждены были увеличить на 5%.

Сейчас ситуация с электроэнергией улучшилась и правительство предоставило в декабре молочным предприятиям приоритет во время определения групп с первоочередным обеспечением электроэнергии. Но в случае критической ситуации в энергетической сфере перерабатывающие предприятия вынуждены будут снова перейти на альтернативные источники обеспечения, что приведет к увеличению себестоимости продукции.

Кроме всего прочего, в "Молочном альянсе" отметили, что в связи с войной не инвестируют в новое технологическое оборудование. И при этом компания потеряла крупную сумму на покупке генераторов. А еще бизнес пострадал от российской агрессии и пришлось переместить технологическое оборудование с поврежденного завода на другое предприятие.