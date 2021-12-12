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Яка цибуля найсмачніша: експерт дала точну відповідь

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Неділя 12 грудня 2021 07:01
Яка цибуля найсмачніша: експерт дала точну відповідь Яка цибуля найкорисніша (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Цибулю зустрічається у майже кожний страві. Цей овоч - один із засобів профілактики багатьох хвороб. Його використовують для полегшення болю в горлі, при застуді. Окрім цього, цибуля допомагає знизити рівень холестерину в крові та запобігає атеросклерозу. Також існує багато видів цього овочу.

Про це у Facebook розповіла дієтолог Світлана Фус.

Яка цибуля найсмачніша

Жовта цибуля

Цей овоч підвищує апетит, сприяє виробленню травних соків і жовчі, стимулює роботу кишечника.

Це найпопулярніший вид цибулі, яка відмінно переносить термообробку. Зокрема, вона гостра та має дуже стійкий аромат. Найкраще підходить для салатів, соусів.

Червона цибуля

Червона цибуля містить антоціани – рослинні пігменти. У людей, які споживають продукти, багаті на антоціани, менший ризик серцевих захворювань.

Також при термообробці втрачає гарний колір, тому її краще їсти у сирому вигляді, додавати до салатів, бутербродів. Вона має такий насичений смак, як жовта.

Яка цибуля найсмачніша: експерт дала точну відповідьКористь червоної цибулі (freepik)

Біла

Біла цибуля містить багато мінеральних солей і мікроелементів. До того ж вона має дуже інтенсивний смак, її краще використовувати для соусів, овочевих страв.

Цибуля-шалот

Такий вид цибулі має дуже ніжний смак та насичений запах. Вона відмінно підходить для супів, салатів та соусів.

Цибуля-порей

Має приємний солодкий смак, чудово поєднується з грибами, куркою, овочами.

Яка цибуля найсмачніша: експерт дала точну відповідьЯка цибуля найсмачніша (facebook.com/svetlanafus)

Раніше ми повідомляли, що нутриціолог назвала продукти для підтримки жовчного міхура.

Також ми писали, що в Україні злетіли в ціні деякі овочі.

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