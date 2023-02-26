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Этими привычными действиями вы можете не на шутку обидеть вашего кота

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Воскресенье 26 февраля 2023 21:11
Этими привычными действиями вы можете не на шутку обидеть вашего кота Какими действиями можно оскорбить кота (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Коты - едва ли не самые загадочные домашние любимцы, которые несмотря на тысячелетия соседства с человеком, сохранили свой темперамент и нрав. Вы можете даже не догадываться, какие действия приведут к тому, что ваш котик на вас обидится.

Подробности узнайте ниже из материала Styler.

5 действий хозяина, которые могут оскорбить кота

Нельзя кричать не только на кошку, но и в ее присутствии. Для кошек с их чутким слухом громкие звуки просто невыносимы. Поэтому коты боятся громких пылесосов и других шумных устройств.

Старайтесь не оставлять кошку надолго одну. Вопреки распространенному мнению, что "кошка гуляет сама по себе", она плохо переносит одиночество.

При этом в постоянном назойливом внимании хозяина кошка так же не нуждается. Когда кот занят своими делами (отдыхает на диване, вылизывается), его лучше не беспокоить.

А вот у хозяина личного пространства не должно быть. Кошке нужно знать все, что происходит на ее территории, закрытая дверь - повод для серьезной обиды. Не стоит выставлять котика за дверь, если он хочет исследовать комнату.

И еще одно: ваша кошка точно на вас обидится, если вы заведете другого питомца. Даже если это будет только черепашка.

Что кошки не понимают

Интересно, что у кошек, как и у всех других животных, отсутствует представление о добре и зле. Именно поэтому питомец будет придерживаться запретов хозяина и вести себя хорошо только в его присутствии.

А еще кошка не способна понять благих намерений хозяина, делающего ей укол или ограничивающего ее в питании по рекомендации ветеринара.

Раньше мы писали, в чем кошка является настоящим экспертом.

Также узнайте, чего никогда не видят кошки, и какого цвета их мир.

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