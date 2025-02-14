Цимбалару похвасталась идеальной фигурой в бикини: жаркие фото с отдыха

Где отдыхает Цимбалару

Артистка, которая в последнее время не часто делится личным, отдыхает в Доминиканской республике. В своем блоге она опубликовала серию фото, на которых показала, как проходит ее отпуск.



Цимбалару показала фото с отдыха (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

"Если коротко, я наконец-таки в отпуске, на мне нет ни одного не обгоревшего сантиметра. У нас такая разница во времени, что я вообще не понимаю, нужно ли мне что-то постить. Организм в полном шоке", - подписала она одну из Stories.



Актриса рассказала, где отдыхает (скриншот)

Актриса также показала несколько фото в купальнике и продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини.



Цимбалару показала фото в бикини (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

На другом снимке Цимбалару продемонстрировала еще один пляжный образ с черными велосипедками и шлепанцами. С кем именно отдыхает актриса, она не рассказала.



Актриса предстала в купальнике (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Как отреагировали в сети

Поклонники украинской актрисы тут же принялись комментировать ее фото:

"Мое любимое место. Кайфуй и наслаждайся!" – написала актриса Любава Грешнова

"Хорошо отдохнуть"

"Очень красивая"

"Какие кадры"

"Очень красиво выглядите"

"Божественна".



Актриса показала фигуру в купальнике (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Кто такая Анастасия Цимбалару

Анастасия Цимбалару - украинская актриса театра и кино. Еще в подростковом возрасте она поняла, что хочет сниматься, поэтому вступила в КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого. Будучи студенткой, получила свои первые роли и играла в спектаклях. В 2017 году сыграла одну из главных ролей в мелодраме "Не можу забути тебе".

В 2023 году сыграла в сериале "Жіночий лікар. Нове життя". Эта роль стала для актрисы первой большой работой на съемочной площадке после начала полномасштабного вторжения.

Также за свою карьеру снялась в более чем 40 сериалах и фильмах.

10 лет была в отношениях с актером Григорие Баклановым, 2 из которых - в официальном браке. В 2024 году артисты сообщили о разводе.



Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)