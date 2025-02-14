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Цимбалару похвалилася ідеальною фігурою в бікіні: спекотні фото з відпочинку

Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Автор: Катерина Собкова

Популярна українська акторка Анастасія Цимбалару, знайома багатьом телеглядачам за серіалами "Жіночий лікар. Нове життя" і "Материнський інстинкт", показала в мережі фото з відпустки й продемонструвала підтягнуту фігуру в купальнику.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Де відпочиває Цимбалару

Артистка, яка останнім часом не часто ділиться особистим, відпочиває в Домініканській республіці. У своєму блозі вона опублікувала серію фото, на яких показала, як проходить її відпустка.

Цимбалару показала фото з відпочинку (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

"Якщо коротко, я нарешті-таки у відпустці, на мені немає жодного не обгорілого сантиметра. У нас така різниця в часі, що я взагалі не розумію, чи потрібно мені щось постити. Організм у повному шоці", - підписала вона одну зі Stories.

Актриса розповіла, де відпочиває (скриншот)

Актриса також показала декілька фото в купальнику і продемонструвала підтягнуту фігуру в бікіні.

Цимбалару показала фото в бікіні (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

На іншій світлині Цимбалару продемонструвала ще один пляжний образ із чорними велосипедками та шльопанцями. З ким саме відпочиває актриса, вона не розповіла.

Актриса постала в купальнику (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Як відреагували в мережі

Шанувальники української акторки одразу ж почали коментувати її фото:

  • "Моє улюблене місце. Кайфуй і насолоджуйся!" - написала актриса Любава Грєшнова
  • "Добре відпочити"
  • "Дуже гарна"
  • "Які кадри"
  • "Дуже гарний вигляд маєте"
  • "Божественна".


Актриса показала фігуру в купальнику (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Хто така Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару - українська актриса театру і кіно. Ще в підлітковому віці вона зрозуміла, що хоче зніматися, тому вступила до КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого. Будучи студенткою, отримала свої перші ролі та грала у виставах. У 2017 році зіграла одну з головних ролей у мелодрамі "Не можу забути тебе".

У 2023 році зіграла в серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". Ця роль стала для актриси першою великою роботою на знімальному майданчику після початку повномасштабного вторгнення.

Також за свою кар'єру знялася в більш ніж 40 серіалах і фільмах.

10 років була у стосунках з актором Григорієм Баклановим, 2 з яких - в офіційному шлюбі. У 2024 році артисти повідомили про розлучення.

Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

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