Этим знакам Зодиака труднее всего построить серьезные отношения. Вот в чем ваша проблема
Гороскоп может рассказать, каким знакам Зодиака труднее всего построить крепкие отношения. Это связано с чертами и особенностями, данными при рождении представителям зодиакальных созвездий.
Об этом пишет Telegram Гороскоп і мотивація.
Близнецы
У Близнецов бывает так, что любовь есть, страсть присутствует, взаимопонимание есть, а вот отношения похожи на мыльный пузырь: немного тронешь, и он лопнет. Дело в том, что Близнецы часто ждут мгновенного результата и подсознательно давят на партнера.
Да еще и покровитель Меркурий усугубляет ситуацию и толкает Близнецов на необдуманные поступки. Нередко их воспринимают как слишком ветреные и ненадежные, поэтому о какой крепости отношений здесь можно говорить.
Дева
Девы часто окутывают свою половинку любовью и заботой. Это, конечно, классно, но вот объект страсти почему-то недоволен - как можно быть счастливым, если тебя задушили опекой.
И в игру тоже вступает Меркурий - планета наделила представителей знака умением все контролировать. Партнерам приходится подстраиваться под Дев, угождать и потакать им. Дев воспринимают как каменную плиту, которая давит и не дает дышать. Из-за такой гиперопеки партнеры нередко убегают от них.
Рыбы
Рыбам может показаться, что они "не подписывались" на жизнь по правилам и не собираются ради кого-то менять себя любимых. А еще они готовы "уплыть на дно" из-за бессмысленной ссоры, выставив партнера виноватым.
Яркий Нептун избаловал своих подопечных и будто шепчет им то и дело: "Если отношения не складываются, значит, они не очень-то и нужны". Инфантильные и беспокойные Рыбы очень медленно созревают для серьезных отношений и понимания, что над ними надо работать.
Раньше мы писали, какие знаки Зодиака могут предсказывать будущее.
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