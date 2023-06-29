Этим знакам Зодиака труднее всего построить серьезные отношения. Вот в чем ваша проблема

Гороскоп может рассказать, каким знакам Зодиака труднее всего построить крепкие отношения. Это связано с чертами и особенностями, данными при рождении представителям зодиакальных созвездий.

Близнецы

У Близнецов бывает так, что любовь есть, страсть присутствует, взаимопонимание есть, а вот отношения похожи на мыльный пузырь: немного тронешь, и он лопнет. Дело в том, что Близнецы часто ждут мгновенного результата и подсознательно давят на партнера.

Да еще и покровитель Меркурий усугубляет ситуацию и толкает Близнецов на необдуманные поступки. Нередко их воспринимают как слишком ветреные и ненадежные, поэтому о какой крепости отношений здесь можно говорить.

Дева

Девы часто окутывают свою половинку любовью и заботой. Это, конечно, классно, но вот объект страсти почему-то недоволен - как можно быть счастливым, если тебя задушили опекой.

И в игру тоже вступает Меркурий - планета наделила представителей знака умением все контролировать. Партнерам приходится подстраиваться под Дев, угождать и потакать им. Дев воспринимают как каменную плиту, которая давит и не дает дышать. Из-за такой гиперопеки партнеры нередко убегают от них.

Рыбы

Рыбам может показаться, что они "не подписывались" на жизнь по правилам и не собираются ради кого-то менять себя любимых. А еще они готовы "уплыть на дно" из-за бессмысленной ссоры, выставив партнера виноватым.

Яркий Нептун избаловал своих подопечных и будто шепчет им то и дело: "Если отношения не складываются, значит, они не очень-то и нужны". Инфантильные и беспокойные Рыбы очень медленно созревают для серьезных отношений и понимания, что над ними надо работать.