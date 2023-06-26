Животное-покровитель по дате рождения: как оно влияет на вашу жизнь

У каждого человека есть свое животное-покровитель, которое можно определить по дате рождения и по "вашему числу". Издавна люди верили, что этот тотем может оказывать влияние на характер, жизнь и судьбу.

Как его определить - дальше в материале Styler.

Тотемное животное по дате рождения

Наши предки считали, что животное-покровитель защищает человека, помогает открыть в себе определенные качества и определяет характер.

Расчет древних украинцев основывался на месяцах и днях рождения:

С 10 декабря по 9 января - медведь. Это тотем людей очень мудрых, преисполненных покоя и внутреннего достоинства. Помогает стать учителем и наставником для окружающих.

С 10 января по 9 февраля - росомаха. Покровитель очень стойких и дисциплинированных людей, привыкших добиваться своей цели любыми способами.

С 10 февраля по 9 марта - ворон. Он - помощник целеустремленных людей, интеллектуалов. Помогает развить умственный потенциал, получать новые знания и навыки.

С 10 марта по 9 апреля - горностай. Животное защищает творческих, чувственных людей, которые в принятии решений руководствуются эмоциями, а не логикой.

С 10 апреля по 9 мая - лягушка. Этот необычный тотем является покровителем людей, наиболее ценящих стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

С 10 мая по 9 июня - кузнечик. Люди, рожденные в это время - оптимисты, имеют положительное мышление, умеют наслаждаться жизнью и получать удовольствие даже от простых вещей.

С 10 июня по 9 июля - хомяк. Этот человек может быть ленив, поэтому ему очень важно научиться добиваться своих целей и преодолевать собственную апатию.

С 10 июля по 9 августа - улитка. Он - помощник фантазеров и людей, любящих мечтать и рисовать счастливые картинки в воображении. Это прекрасные и преданные друзья.

С 10 августа по 9 сентября - муравей. Люди-муравьи - работоспособны и устойчивы к жизненным трудностям, которые иногда могут быть чрезмерно бескомпромиссными.

С 10 сентября по 9 октября - сорока. Это решительные личности, склонные к авантюрам. Им тотем помогает преодолеть страхи и избавиться от внутренних комплексов.

С 10 октября по 9 ноября - бобер. Родившиеся в это время - самостоятельные личности, для которых не имеет значения общественное мнение, они возлагаются только на собственные чувства и логику. Они спокойны, но достаточно закрыты.

С 10 ноября по 9 декабря - собака. Люди-собаки верны и щедры, созданы, чтобы служить людям. Дарят свою любовь и добро, не ожидая благодарности вместо этого.

Как определить тотем по "своему числу"

В нумерологии можно вычислить свое число, если сложить все цифры с полной даты рождения.

Например, если вы родились 23 июня (06) 1983 года, то расчет нужно производить так: 2+3+6+1+9+8+3=32. Затем добавляем между собой 3+2 и получаем 5. Значит ваше животное будет соответствовать числу пять - это кузнечик.

Таблица животных по числу:

1 - медведь. Эти люди мудры, рассудительны, спокойны, но ленивы.

2 - слон. Бережный человек, образцовый семьянин, "отличник" на учебе и работе.

3 - бобер. Спокойный, неконфликтный, но закрытый.

4 - орел. Сильный, уверенный в себе, стремящийся к независимости.

5 - кузнечик. Положительные, легкие в общении люди, коммуникабельны и очень добродушны.

6 - бык. Опытные руководители, верные партнеры и хорошие родители.

7 - ворона. Обладают творческими склонностями, хорошо находят общий язык с людьми, блестящие психологи.

8 - лягушка. Люди, у которых тотемное животное - лягушка, заботятся о своем финансовом состоянии, всегда стремятся быть на высоте и очень заботятся о внешности.

9 - собака. Целеустремленные люди, веселые, верные, общительные и очень щедрые.