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Говорят, что эти знаки Зодиака могут предсказывать будущее

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Вторник 27 июня 2023 20:32
Говорят, что эти знаки Зодиака могут предсказывать будущее Какие знаки Зодиака умеют предсказывать будущее (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о трех знаках Зодиака, которые благодаря своим врожденным особенностям и чертам характера наделены суперспособностью - умением предсказывать будущее.

Об этом пишет Telegram-канал Астроманія.

Рак

Сила Рака в эмпатии, понимании человеческой натуры и психологии. Он очень сильно чувствует других людей и всегда прислушивается к своим собственным ощущениям.

Говорят, что Раки видят скрытые мотивы и способны даже предсказать предательство. К тому же, понимая человеческую природу, представители данного созвездия нередко ловко избегают опасности и могут подстраховаться, уловив дурные намерения.

Благодаря своему дару ощущать невидимые вибрации, Рак не задерживается в местах с отрицательной энергетикой.

Дева

Хотя Девы - прагматики, пытающиеся все расставить по полочкам и в большинстве своем руководствуются логикой, они не пренебрегают также и собственной интуицией.

Представители этого знака Зодиака умело комбинируют привычные навыки и немного "магии", поэтому в кратчайшие сроки достигают высот.

Девы не возглавляют рейтинг счастливчиков, постоянно выигрывающих в лотерею, но им это совсем не нужно, поскольку они любят добиваться успеха своим трудом.

Стрелец

Стрельцов по жизни сопровождает удача, они невероятные везунчики. В последний момент в непредвиденных ситуациях они могут поймать удачу за хвост.

К тому же Стрельцам везет с внезапными выигрышами, выгодными предложениями по работе и знакомыми с большими связями.

Астрологи говорят, что здесь во многом им помогает Огненная стихия, обеспечивая необходимую энергию.

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