Цельнозерновые или из твердых сортов пшеницы: какие макароны полезны для организма

Макароны - это очень популярный гарнир, который подают с мясом или овощами. Такой продукт очень питателен и содержит много клетчатки. Следует знать, какие сорта макарон наиболее полезны.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, макароны из твердых сортов пшеницы или цельнозерновые лучше добавить в рацион.

Какая разница между видами макарон

Диетолог Ольга Дорош рассказала, что особой разницы у таких макарон нет. Все потому, что безразлично с зерен твердых или мягких сортов пшеницы снять кожуру. Такая кожура богата разными типами пищевых волокон, витаминами и минералами.

В супермаркете их достаточно легко отличить, потому что макароны из твердых сортов пшеницы обычно имеют более светлый цвет, а цельнозерновые будут темнее цвета.

В общем выбирайте макароны, которые вам больше всего нравятся по вкусу.

Но если вы хотите добавить в свой рацион больше пищевых волокон, то тогда выбирайте цельнозерновые. Также они содержат меньше калорий и больше витаминов и минералов, чем белые очищенные макароны, что делает их более здравым выбором.

Цельнозерновые макароны содержат почти на 50% больше клетчатки, чем белые. Только одна порция обеспечивает примерно треть рекомендованной суточной нормы клетчатки для взрослых.

Как сделать макароны здоровее

Есть несколько способов сделать пасту более здоровой и сбалансированной, в частности:

выбирайте цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой

сочетать с белком и овощами

наслаждайтесь макаронами как гарниром к здоровому белку

повторно нагрейте, чтобы увеличить стойкость крахмала

Добавим, если есть макароны в умеренных количествах, они могут стать частью сбалансированной здоровой диеты. Однако обычные макаронные изделия производятся из пшеницы и поэтому содержат глютен.