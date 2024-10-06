Цельнозерновые или из твердых сортов пшеницы: какие макароны полезны для организма
Макароны - это очень популярный гарнир, который подают с мясом или овощами. Такой продукт очень питателен и содержит много клетчатки. Следует знать, какие сорта макарон наиболее полезны.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, макароны из твердых сортов пшеницы или цельнозерновые лучше добавить в рацион.
Какая разница между видами макарон
Диетолог Ольга Дорош рассказала, что особой разницы у таких макарон нет. Все потому, что безразлично с зерен твердых или мягких сортов пшеницы снять кожуру. Такая кожура богата разными типами пищевых волокон, витаминами и минералами.
В супермаркете их достаточно легко отличить, потому что макароны из твердых сортов пшеницы обычно имеют более светлый цвет, а цельнозерновые будут темнее цвета.
В общем выбирайте макароны, которые вам больше всего нравятся по вкусу.
Но если вы хотите добавить в свой рацион больше пищевых волокон, то тогда выбирайте цельнозерновые. Также они содержат меньше калорий и больше витаминов и минералов, чем белые очищенные макароны, что делает их более здравым выбором.
Цельнозерновые макароны содержат почти на 50% больше клетчатки, чем белые. Только одна порция обеспечивает примерно треть рекомендованной суточной нормы клетчатки для взрослых.
Как сделать макароны здоровее
Есть несколько способов сделать пасту более здоровой и сбалансированной, в частности:
- выбирайте цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой
- сочетать с белком и овощами
- наслаждайтесь макаронами как гарниром к здоровому белку
- повторно нагрейте, чтобы увеличить стойкость крахмала
Добавим, если есть макароны в умеренных количествах, они могут стать частью сбалансированной здоровой диеты. Однако обычные макаронные изделия производятся из пшеницы и поэтому содержат глютен.
Это означает, если у вас есть целиакия или непереносимость глютена, следует избегать обычных макаронных изделий и искать продукты, на которых указано "без глютена". Эти альтернативные продукты могут быть изготовлены из коричневого риса, нута, зеленого горошка, чечевицы или гречневой муки.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Дорош, сайт Good food и WebMD.
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