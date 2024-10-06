Цільнозернові чи з твердих сортів пшениці: які макарони корисні для організму
Макарони - це дуже популярний гарнір, який подають з м'ясом або овочами. Такий продукт дуже поживний і містять багато клітковини. Варто знати, які сорти макаронів найкорисніші.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, макарони з твердих сортів пшениці чи цільнозернові краще додати до раціону.
Яка різниці між видами макаронів
Дієтолог Ольга Дорош розповіла, що особливої різниці в таких макаронів немає. Все тому, що байдуже з зернят твердих чи м'яких сортів пшениці зняти шкірку. Така шкірка багата різними типами харчових волокон, вітамінами та мінералами.
В супермаркеті їх досить легко відрізнити, тому що макарони з твердих сортів пшениці зазвичай мають світліший колір, а цільнозернові будуть темнішого кольорую
Загалом обирайте макарони, які вам найбільше подобаються за смаком.
Але якщо ви хочете додати у свій раціон більше харчових волокон, то тоді обирайте цільнозернові. Також вони містять менше калорій і більше вітамінів і мінералів, ніж білі очищені макарони, що робить їх більш здоровим вибором.
Цільнозернові макарони містять майже на 50% більше клітковини, ніж білі. Лише одна порція забезпечує приблизно третину рекомендованої добової норми клітковини для дорослих.
Як зробити макарони здоровішими
Є кілька способів зробити пасту здоровішою та збалансованішою, зокрема:
- вибирайте цільнозернові продукти, багаті клітковиною
- поєднувати з білком і овочами
- насолоджуйтеся макаронами як гарніром до здорового білка
- повторно нагрійте, щоб збільшити стійкість крохмалю
Додамо, якщо їсти макарони у помірних кількостях, то вони можуть стати частиною збалансованої здорової дієти. Однак звичайні макаронні вироби виготовляються з пшениці і тому містять глютен.
Це означає, якщо у вас є целіакія або непереносимість глютену, то слід уникати звичайних макаронних виробів і шукати продукти, на яких зазначено "без глютену". Ці альтернативні продукти можуть бути виготовлені з коричневого рису, нуту, зеленого горошку, сочевиці або гречаного борошна.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Дорош, сайт Good food та WebMD.
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