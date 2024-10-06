Цільнозернові чи з твердих сортів пшениці: які макарони корисні для організму

Макарони - це дуже популярний гарнір, який подають з м'ясом або овочами. Такий продукт дуже поживний і містять багато клітковини. Варто знати, які сорти макаронів найкорисніші.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, макарони з твердих сортів пшениці чи цільнозернові краще додати до раціону.

Яка різниці між видами макаронів

Дієтолог Ольга Дорош розповіла, що особливої різниці в таких макаронів немає. Все тому, що байдуже з зернят твердих чи м'яких сортів пшениці зняти шкірку. Така шкірка багата різними типами харчових волокон, вітамінами та мінералами.

В супермаркеті їх досить легко відрізнити, тому що макарони з твердих сортів пшениці зазвичай мають світліший колір, а цільнозернові будуть темнішого кольорую

Загалом обирайте макарони, які вам найбільше подобаються за смаком.

Але якщо ви хочете додати у свій раціон більше харчових волокон, то тоді обирайте цільнозернові. Також вони містять менше калорій і більше вітамінів і мінералів, ніж білі очищені макарони, що робить їх більш здоровим вибором.

Цільнозернові макарони містять майже на 50% більше клітковини, ніж білі. Лише одна порція забезпечує приблизно третину рекомендованої добової норми клітковини для дорослих.

Як зробити макарони здоровішими

Є кілька способів зробити пасту здоровішою та збалансованішою, зокрема:

вибирайте цільнозернові продукти, багаті клітковиною

поєднувати з білком і овочами

насолоджуйтеся макаронами як гарніром до здорового білка

повторно нагрійте, щоб збільшити стійкість крохмалю

Додамо, якщо їсти макарони у помірних кількостях, то вони можуть стати частиною збалансованої здорової дієти. Однак звичайні макаронні вироби виготовляються з пшениці і тому містять глютен.