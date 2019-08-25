У Росії збільшилася площа лісових пожеж

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Площа лісових пожеж у зоні гасіння збільшилася на 7,7 тис. гектарів

У Росії за минулу добу площа лісових пожеж в зоні гасіння збільшилася на 7,7 тис. га і склала 50,1 тис. гектарів. Про це повідомляє Авіалісоохорона РФ.

Повідомляється, що на території РФ діяло 109 лісових пожеж на площі 50 140 гектарів, з яких проводилися роботи з активного гасіння.

За інформацією регіональних диспетчерських служб лісового господарства, за минулу добу 24 серпня в Росії ліквідовано 29 лісових пожеж на площі 429 га.

В даний час пожежонебезпечний сезон відкрито в 83 суб'єктах Росії, режим НС введено в двох суб'єктів - на всій території Красноярського краю, а також в одному муніципальному районі Республіки Саха. Особливий протипожежний режим введений в 42 суб'єктах РФ.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що у Міністерстві Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих вважають, що основною причиною пожеж в Сибіру є необережне поводження з вогнем.

При цьому раніше названі причини - спекотна погода, відсутність опадів та сухі грози не могли впливати на виникнення пожеж в Сибіру.

З-за масштабних лісових пожеж у Сибіру, а саме на території Іркутської області, Красноярського краю, в деяких районах Забайкальського краю, Бурятії і Якутії ввели режим надзвичайної ситуації.