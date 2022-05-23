Літо в Україні буде "скаженим". Нам прогнозують торнадо і засуху, а температура битиме рекорди
В Україні літо 2022 буде з такими ж погодними перепадами, як і нинішня зима. Очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.
Про це у коментарі Styler розповів керівник "Екологічної нації" Богдан Красавцев.
Від чого залежатиме погода влітку
Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним із яких є стан клімату.
"Зараз ми всі можемо бачити шквальні вітри, зокрема, у Києві, та стрибки температури вниз-угору. Зміни клімату сьогоднішнього часу - це постійна непередбачуваність та різкі температурні коливання і до того ж різні стихійні явища, як-от торнадо", - сказав Красавцев.
Смерчі, до слова, вже "стали візитівкою не тільки південних, а й центральних областей України".
Експерт додав, що ці явища ставатимуть дедалі виразнішими впродовж наступних років.
Однак через воєнні дії в атмосферу викидається величезна кількість вуглецю, який прискорює незворотні кліматичні процеси.
Ще один важливий фактор - це брак дощів і як наслідок - засуха.
Богдан додає, що із року в рік Україна стикається з цією проблемою і ця криза посилюється й у всьому світі.
Прогноз по місяцях
За словами експерта, червень буде, скоріш за все, відносно теплий, без надвисоких температур.
Але дні з середини липня по серпень будуть найспекотнішими.
"Вочевидь температура битиме нові максимальні рекорди. Разом із тим, я думаю, що сильні вітри нікуди не дінуться, а їхня інтенсивність буде тільки наростати, до чого ми всі звикнемо", - додав експерт.
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